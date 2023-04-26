В Киеве второй день подряд растет уровень воды

В Киеве второй день подряд поднимается уровень воды – остаются подтопленными пойменные территории.

Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко

Прямая речь: "По состоянию на 9:30 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 300 см. Что на 6 см больше вчерашнего показателя.

После недельного спада уровня воды, два дня подряд фиксируется рост. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 35 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков".

Детали: В КГГА сообщали, что промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления.