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Міністр Макрона розповів про своє коріння з України

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 11:08
Міністр Макрона розповів про своє коріння з України
Клеман Бон, скриншот

Міністр транспорту Франції Клеман Бон має коріння з України, його бабуся та прадід походять з Одеси.

Про це Бон розповів у інтерв’ю "Європейській правда" під час візиту в Україну минулого тижня.

За словами Бона, його прабабуся та прадід жили в Одесі і виїхали звідти приблизно в 1910 році. 

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"Вони морем дісталися до Туреччини, а звідти – до Марселя на півдні Франції, де оселилися приблизно в 1911 році", – розповів міністр.

Бон зауважив, що, наскільки йому відомо, він єдиний французький міністр, коріння якого походять з України.

У інтерв’ю "ЄП" Бон також роз’яснив свою заяву про те, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15-20 років.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться повне інтерв’ю з Клеманом Боном на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: ФранціяМакронУкраїна
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