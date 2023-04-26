Міністр Макрона розповів про своє коріння з України
Середа, 26 квітня 2023, 11:08
Міністр транспорту Франції Клеман Бон має коріння з України, його бабуся та прадід походять з Одеси.
Про це Бон розповів у інтерв’ю "Європейській правда" під час візиту в Україну минулого тижня.
За словами Бона, його прабабуся та прадід жили в Одесі і виїхали звідти приблизно в 1910 році.
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"Вони морем дісталися до Туреччини, а звідти – до Марселя на півдні Франції, де оселилися приблизно в 1911 році", – розповів міністр.
Бон зауважив, що, наскільки йому відомо, він єдиний французький міністр, коріння якого походять з України.
У інтерв’ю "ЄП" Бон також роз’яснив свою заяву про те, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15-20 років.
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Дивіться повне інтерв’ю з Клеманом Боном на Youtube-каналі "Європейської правди".