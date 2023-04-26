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Министр Макрона рассказал о своих корнях из Украины

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 11:08
Министр Макрона рассказал о своих корнях из Украины
Клеман Бон, скриншот

Министр транспорта Франции Клеман Бон имеет корни из Украины, его бабушка и прадед родом из Одессы.

Об этом Бон рассказал в интервью "Европейской правде" во время визита в Украину на прошлой неделе.

По словам Бона, его прабабушка и прадед жили в Одессе и уехали оттуда примерно в 1910 году.

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"Они морем добрались до Турции, а оттуда – в Марсель на юге Франции, где поселились примерно в 1911 году", – рассказал министр.

Бон отметил, что, насколько ему известно, он единственный французский министр, имеющий корни в Украине.

В интервью ЕП Бон также разъяснил свое заявление о том, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Смотрите полное интервью с Клеманом Боном на Youtube-канале "Европейской правды".

Темы: ФранцияМакронУкраина
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