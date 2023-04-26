Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ дізналися плани Кремля щодо впливу на держави Балтії

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 11:26

Журналісти низки видань отримали документи, які вочевидь готувалися кілька років тому і розкривають стратегію впливу Росії у державах Балтії. 

Як повідомляє "Європейська правда", матеріали про це вийшли у виданнях LRT, Delfi Estonia, Expressen, центр "Досьє", Kyiv Independent, NDR (Norddeutscher Rundfunk), Frontstory.pl, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR (Westdeutscher Rundfunk), Yahoo News, Re:Baltica. Ці ЗМІ отримали і дослідили документи.

Вивчені матеріали стосуються довгострокових планів Росії щодо Естонії, Латвії, Литви. Аналогічні плани РФ вже розкривали щодо Білорусі та Молдови.

Реклама:

Найвірогідніше, документи готували восени 2021 року. Втім, не схоже, щоби автори цих документів знали про те, що президент Росії Владімір Путін готує повномасштабну війну проти України – якихось згадок про очікувані наслідки цього, що неможливо було б не врахувати у планах щодо Балтії, у паперах немає. 

Стратегія щодо кожної з країн складається із двох частин. У першій прописують, що Росія вбачає для себе як загрозу, у другій – як цьому планують протидіяти. Усі цілі за сферами прописані за часовими рамками – 2022 рік, 2025 рік, 2030 рік. 

Загалом Росія визначає своїми цілями збереження максимальної присутності російської мови в освіті, створення проросійських організацій і вплив на суспільство через них, супротив знесенню пам’ятників радянської доби, просування російського історичного наративу на протидію тому, який сама Росія вважає "фальсифікацією". В Естонії та Латвії РФ дуже розраховує у реалізації своїх цілей на російськомовну меншину. 

ВІДЕО ДНЯ

Окрім того, планували заохочувати бізнес балтійських держав виходити на російський ринок.

Журналісти пригадали події останнього року, схожі до елементів реалізації стратегії, у діяльності місцевих проросійських активістів та організацій. Ті проводили кампанії захисту радянських монументів: організовували мітинги проти їхнього знесення та готували звернення до ООН. 

Левова частка стратегії присвячена послабленню присутності НАТО у країнах Балтії. 

У планах Кремль висловлює побоювання, що у Литві з’явиться велика база НАТО, та декларує цілі запобігти розміщенню там ППО і ПРО середньої дальності, інтегрованої у загальну систему захисту неба Альянсу, а також зменшити присутність військ союзників і заходів бойової готовності.

У довгостроковій перспективі в РФ хотіли створити передумови, за яких би влада країни "визнала потенційну шкоду" для своєї безпеки через зростання впливу НАТО в регіоні та захотіла глибшої співпраці з Росією. Ці наміри практично однакові для усіх трьох балтійських держав. 

Найбільш небажаним для себе сценарієм Росія називає активну участь держав Балтії у діяльності НАТО і збільшення присутності там союзницьких військ, санкції та згортання торгівлі, що й сталося після 24 лютого 2022 року.

Теми: РосіяБалтіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: