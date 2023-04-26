ЗМІ дізналися плани Кремля щодо впливу на держави Балтії

Журналісти низки видань отримали документи, які вочевидь готувалися кілька років тому і розкривають стратегію впливу Росії у державах Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", матеріали про це вийшли у виданнях LRT, Delfi Estonia, Expressen, центр "Досьє", Kyiv Independent, NDR (Norddeutscher Rundfunk), Frontstory.pl, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR (Westdeutscher Rundfunk), Yahoo News, Re:Baltica. Ці ЗМІ отримали і дослідили документи.

Вивчені матеріали стосуються довгострокових планів Росії щодо Естонії, Латвії, Литви. Аналогічні плани РФ вже розкривали щодо Білорусі та Молдови.

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Найвірогідніше, документи готували восени 2021 року. Втім, не схоже, щоби автори цих документів знали про те, що президент Росії Владімір Путін готує повномасштабну війну проти України – якихось згадок про очікувані наслідки цього, що неможливо було б не врахувати у планах щодо Балтії, у паперах немає.

Стратегія щодо кожної з країн складається із двох частин. У першій прописують, що Росія вбачає для себе як загрозу, у другій – як цьому планують протидіяти. Усі цілі за сферами прописані за часовими рамками – 2022 рік, 2025 рік, 2030 рік.

Загалом Росія визначає своїми цілями збереження максимальної присутності російської мови в освіті, створення проросійських організацій і вплив на суспільство через них, супротив знесенню пам’ятників радянської доби, просування російського історичного наративу на протидію тому, який сама Росія вважає "фальсифікацією". В Естонії та Латвії РФ дуже розраховує у реалізації своїх цілей на російськомовну меншину.

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Окрім того, планували заохочувати бізнес балтійських держав виходити на російський ринок.

Журналісти пригадали події останнього року, схожі до елементів реалізації стратегії, у діяльності місцевих проросійських активістів та організацій. Ті проводили кампанії захисту радянських монументів: організовували мітинги проти їхнього знесення та готували звернення до ООН.

Левова частка стратегії присвячена послабленню присутності НАТО у країнах Балтії.

У планах Кремль висловлює побоювання, що у Литві з’явиться велика база НАТО, та декларує цілі запобігти розміщенню там ППО і ПРО середньої дальності, інтегрованої у загальну систему захисту неба Альянсу, а також зменшити присутність військ союзників і заходів бойової готовності.

У довгостроковій перспективі в РФ хотіли створити передумови, за яких би влада країни "визнала потенційну шкоду" для своєї безпеки через зростання впливу НАТО в регіоні та захотіла глибшої співпраці з Росією. Ці наміри практично однакові для усіх трьох балтійських держав.

Найбільш небажаним для себе сценарієм Росія називає активну участь держав Балтії у діяльності НАТО і збільшення присутності там союзницьких військ, санкції та згортання торгівлі, що й сталося після 24 лютого 2022 року.