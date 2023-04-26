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СМИ узнали планы Кремля по влиянию на страны Балтии

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 11:26

Журналисты ряда изданий получили бумаги, которые явно готовились несколько лет назад и раскрывают стратегию влияния России в государствах Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", материалы об этом вышли в изданиях, которые получили и исследовали документы – LRT, Delfi Estonia, Expressen, центр "Досье", Kyiv Independent, NDR (Norddeutscher Rundfunk), Frontstory.pl, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR (Westdeutscher Rundfunk), Yahoo News, Re:Baltica.

Документы касаются долгосрочных планов по Эстонии, Латвии, Литве – таких же, как уже обнародованные по Беларуси и Молдове. Скорее всего, их готовили осенью 2021 года. Впрочем, не похоже, чтобы авторы этих документов знали о том, что Путин готовит полномасштабную войну против Украины – каких-то упоминаний об ожидаемых последствиях этого, что невозможно было бы не учесть в планах по Балтии, в бумагах нет.

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Стратегия по каждой из стран состоит из двух частей – в первой прописывают, что Россия видит для себя как угрозу, во второй – как этому планируют противодействовать. Все цели по сферам прописаны по временным рамкам – 2022 год, 2025 год, 2030 год.

В целом Россия определяет своими целями сохранение максимального присутствия русского языка в образовании, создание пророссийских организаций и влияние на общество через них, сопротивление сносу памятников советской эпохи, продвижение российского исторического нарратива на противодействие тому, который сама Россия считает "фальсификацией". В Эстонии и Латвии РФ очень рассчитывает в реализации своих целей на русскоязычное меньшинство.

Кроме того, планировалось поощрять бизнес балтийских государств выходить на российский рынок.

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Журналисты вспомнили события последнего года, похожие на элементы реализации стратегии, в деятельности местных пророссийских активистов и организаций, в том числе кампании защиты советских монументов – как митинги против их сноса и обращения в ООН.

Львиная доля стратегии посвящена ослаблению присутствия НАТО в странах Балтии.

В планах Кремль выражает опасения, что в Литве появится большая база НАТО, и декларирует цели предотвратить размещение там ПВО и ПРО средней дальности, интегрированной в общую систему защиты неба Альянса, а также уменьшить присутствие войск союзников и мер боевой готовности.

В долгосрочной перспективе хотели создать предпосылки, при которых власти страны "признали бы потенциальный вред" для своей безопасности из-за роста влияния НАТО в регионе и захотели более глубокого сотрудничества с Россией. Эти намерения практически одинаковы для всех трех балтийских государств.

Наиболее нежелательным для себя сценарием Россия называет активное участие государств Балтии в деятельности НАТО и увеличение присутствия там российских войск, санкции и сворачивание торговли (что и произошло после 24 февраля).

Темы: РосcияБалтияСМИ
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