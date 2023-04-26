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ФБР допомагає Україні збирати докази воєнних злочинів Росії і виявляти шпигунів

Олена РощінаСереда, 26 квітня 2023, 11:33
ФБР допомагає Україні збирати докази воєнних злочинів Росії і виявляти шпигунів
ФБР, фото Bloomberg via Getty Images

Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями для збору доказів військових злочинів росіян, таких як геолокація та інформація з мобільних телефонів.

Джерело: агенція "Reuters", яка цитує спецагента ФБР Алекса Кобзанця та керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка

Деталі: Спеціальний агент Федерального бюро розслідувань США Алекс Кобзанець, який раніше працював юридичним аташе агентства в Україні, на конференції з кібербезпеки RSA в Сан-Франциско заявив, що українська влада збирає цифрову інформацію з полів боїв і українських міст, зруйнованих війною, – і ФБР може в цьому допомогти. 

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"Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з ними – це те, в чому ФБР має досвід роботи", – сказав Кобзанець. 

За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, криміналістичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіл, зібраних на полях битв.

"Наступним кроком буде робота з національними провайдерами США і передача цієї інформації... отримання інформації про абонентів, отримання геолокаційної інформації, де це можливо", – додав Кобзанець.

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Він додав, що ФБР США протягом останніх півтора року працювало над тим, щоб допомогти Україні виявити російських колаборантів і шпигунів, які діяли в Україні, а також російські сили, які діяли за межами Києва, коли відбувалося вторгнення.

Американські безпекові компанії та посадовці є головним партнером України в її зусиллях з протидії російським кібератакам, з якими вона бореться щонайменше з 2015 року.

Керівник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк заявив, що кількість російських атак проти України зросла за останні кілька років, а в останні місяці вони стали більш цілеспрямованими.

Пряма мова Вітюка: "Дуже важко довести у кримінальній справі, хто винен. Для нас дуже важливо отримати якомога більше інформації про російських кіберзлочинців... тому що ми збираємо всю цю інформацію і долучаємо її до наших кримінальних справ. Ми вважаємо, що ця справа про кібервоєнні злочини є чимось новим. Тут ми стали свідками першої повномасштабної кібервійни".

Теми: СШАУкраїнашпигунствокібербезпека
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