Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ФБР помогает Украине собирать доказательства военных преступлений России и выявлять шпионов

Елена РощинаСреда, 26 апреля 2023, 11:33
ФБР помогает Украине собирать доказательства военных преступлений России и выявлять шпионов
ФБР, фото Bloomberg via Getty Images

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений россиян, таких как геолокация и информация с мобильных телефонов.

Источник: агентство "Reuters", которое цитирует спецагента ФБР Алекса Кобзанца и руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка

Детали: Специальный агент Федерального бюро расследований США Алекс Кобзанец, ранее работавший юридическим атташе агентства в Украине, на конференции по кибербезопасности RSA в Сан-Франциско заявил, что украинские власти собирают цифровую информацию с полей боев и украинских городов, разрушенных войной, – и ФБР может в этом помочь. 

Реклама:

"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с ними – это то, в чем ФБР имеет опыт работы", – сказал Кобзанец. 

По его словам, эта работа включает изучение информации с мобильных телефонов, криминалистический анализ образцов ДНК, а также анализ частей тел, собранных на полях сражений.

"Следующим шагом будет работа с национальными провайдерами США и передача этой информации... получение информации об абонентах, получение геолокационной информации, где это возможно", – добавил Кобзанец.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что ФБР США в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине выявить российских коллаборантов и шпионов, которые действовали в Украине, а также российские силы, которые действовали за пределами Киева, когда происходило вторжение.

Американские компании по безопасности и чиновники являются главным партнером Украины в ее усилиях по противодействию российским кибератакам, с которыми она борется по меньшей мере с 2015 года.

Руководитель Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк заявил, что количество российских атак против Украины возросло за последние несколько лет, а в последние месяцы они стали более целенаправленными.

Прямая речь Витюка: "Очень трудно доказать по уголовному делу, кто виноват. Для нас очень важно получить как можно больше информации о российских киберпреступниках... потому что мы собираем всю эту информацию и приобщаем ее к нашим уголовным делам. Мы считаем, что это дело о кибервоенных преступлениях является чем-то новым. Здесь мы стали свидетелями первой полномасштабной кибервойны".

Темы: СШАУкраинашпионажкибербезопасность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: