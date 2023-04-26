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ФБР помогает Украине собирать доказательства военных преступлений России и выявлять шпионов

Елена РощинаСреда, 26 апреля 2023, 11:33
ФБР помогает Украине собирать доказательства военных преступлений России и выявлять шпионов
ФБР, фото Bloomberg via Getty Images

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений россиян, таких как геолокация и информация с мобильных телефонов.

Источник: агентство "Reuters", которое цитирует спецагента ФБР Алекса Кобзанца и руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка

Детали: Специальный агент Федерального бюро расследований США Алекс Кобзанец, ранее работавший юридическим атташе агентства в Украине, на конференции по кибербезопасности RSA в Сан-Франциско заявил, что украинские власти собирают цифровую информацию с полей боев и украинских городов, разрушенных войной, – и ФБР может в этом помочь. 

"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с ними – это то, в чем ФБР имеет опыт работы", – сказал Кобзанец. 

По его словам, эта работа включает изучение информации с мобильных телефонов, криминалистический анализ образцов ДНК, а также анализ частей тел, собранных на полях сражений.

"Следующим шагом будет работа с национальными провайдерами США и передача этой информации... получение информации об абонентах, получение геолокационной информации, где это возможно", – добавил Кобзанец.

Он добавил, что ФБР США в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине выявить российских коллаборантов и шпионов, которые действовали в Украине, а также российские силы, которые действовали за пределами Киева, когда происходило вторжение.

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Американские компании по безопасности и чиновники являются главным партнером Украины в ее усилиях по противодействию российским кибератакам, с которыми она борется по меньшей мере с 2015 года.

Руководитель Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк заявил, что количество российских атак против Украины возросло за последние несколько лет, а в последние месяцы они стали более целенаправленными.

Прямая речь Витюка: "Очень трудно доказать по уголовному делу, кто виноват. Для нас очень важно получить как можно больше информации о российских киберпреступниках... потому что мы собираем всю эту информацию и приобщаем ее к нашим уголовным делам. Мы считаем, что это дело о кибервоенных преступлениях является чем-то новым. Здесь мы стали свидетелями первой полномасштабной кибервойны".

Темы: СШАУкраинашпионажкибербезопасность
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