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Південна Африка передумала виходити з МКС, який видав ордер на арешт Путіна

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 11:56

В офісі президента Південноафриканської республіки заявили, що країна не планує виходити з Міжнародного кримінального суду через незгоду з ордером на арешт президента РФ Владіміра Путіна – після публічної заяви президента ПАР про такі наміри.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси опублікували коментар, що політик, "на жаль, помилково заявив" про плани правлячої партії Африканський національний конгрес (АНК) вийти з МКС.   

"Хочемо пояснити, що ПАР залишається підписантом Римського статуту і продовжить виступати за рівне й послідовне застосування міжнародного права… Надаємо це роз’яснення після помилки у коментарі під час брифінгу правлячої партії АНК щодо статусу ПАР у МКС. На жаль, президент помилково висловив схожу позицію сьогодні під час брифінгу", – йдеться у заяві.

Про те, кого чекає Гаага і як довести геноцид, дивіться в інтерв'ю "ЄвроПравди" з Антоном Кориневичем, послом з особливих доручень. 

Нагадаємо, на пресконференції з президентом Фінляндії президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія вирішила, що ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду, який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Це не перша спроба ПАР вийти з МКС. Держава намагалася зробити це у 2016 році після того, як проігнорувала ордер на арешт колишнього президента Судану Омара аль-Башира у 2015 році.

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Теми: АфрикаПутінарешт
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