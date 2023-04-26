Південна Африка передумала виходити з МКС, який видав ордер на арешт Путіна

В офісі президента Південноафриканської республіки заявили, що країна не планує виходити з Міжнародного кримінального суду через незгоду з ордером на арешт президента РФ Владіміра Путіна – після публічної заяви президента ПАР про такі наміри.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси опублікували коментар, що політик, "на жаль, помилково заявив" про плани правлячої партії Африканський національний конгрес (АНК) вийти з МКС.

"Хочемо пояснити, що ПАР залишається підписантом Римського статуту і продовжить виступати за рівне й послідовне застосування міжнародного права… Надаємо це роз’яснення після помилки у коментарі під час брифінгу правлячої партії АНК щодо статусу ПАР у МКС. На жаль, президент помилково висловив схожу позицію сьогодні під час брифінгу", – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, на пресконференції з президентом Фінляндії президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія вирішила, що ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду, який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Це не перша спроба ПАР вийти з МКС. Держава намагалася зробити це у 2016 році після того, як проігнорувала ордер на арешт колишнього президента Судану Омара аль-Башира у 2015 році.