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Южная Африка передумала выходить из МУС, который выдал ордер на арест Путина

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 11:56

В офисе президента Южноафриканской республики заявили, что страна не планирует выходить из Международного уголовного суда из-за несогласия с ордером на арест президента РФ Владимира Путина – после публичного заявления президента ЮАР о таких намерениях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовали комментарий, что политик, "к сожалению, ошибочно заявил" о планах правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК) выйти из МКС.

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"Хотим объяснить, что ЮАР остается подписантом Римского статута и продолжит выступать за равное и последовательное применение международного права... Предоставляем это разъяснение после ошибки в комментарии во время брифинга правящей партии АНК относительно статуса ЮАР в МУС. К сожалению, президент ошибочно выразил похожую позицию сегодня во время брифинга", – говорится в заявлении.

О том, кого ждет Гаага и как доказать геноцид, смотрите в интервью "ЕвроПравды" с Антоном Кориневичем, послом по особым поручениям.

Напомним, на пресс-конференции с президентом Финляндии президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия решила, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Государство пыталось сделать это в 2016 году после того, как проигнорировало ордер на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира в 2015 году.

Темы: АфрикаПутинарест
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