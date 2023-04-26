Южная Африка передумала выходить из МУС, который выдал ордер на арест Путина

В офисе президента Южноафриканской республики заявили, что страна не планирует выходить из Международного уголовного суда из-за несогласия с ордером на арест президента РФ Владимира Путина – после публичного заявления президента ЮАР о таких намерениях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовали комментарий, что политик, "к сожалению, ошибочно заявил" о планах правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК) выйти из МКС.

"Хотим объяснить, что ЮАР остается подписантом Римского статута и продолжит выступать за равное и последовательное применение международного права... Предоставляем это разъяснение после ошибки в комментарии во время брифинга правящей партии АНК относительно статуса ЮАР в МУС. К сожалению, президент ошибочно выразил похожую позицию сегодня во время брифинга", – говорится в заявлении.

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Напомним, на пресс-конференции с президентом Финляндии президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия решила, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Государство пыталось сделать это в 2016 году после того, как проигнорировало ордер на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира в 2015 году.