Над Балтійським морем перехопили три російські літаки

У міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем перехопили три російські військові літаки, що летіли без сигналів транспондерів.

Про це у середу повідомили Військово-повітряні сили Німеччини, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням німецьких ВПС у Twitter, Німеччина і Велика Британія відправили винищувачі Eurofighter для ідентифікації двох винищувачів Су-27 і одного літака Іл-20. ВПС опублікували кілька фото російських літаків у польоті.

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Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

На початку цього місяця Німеччина передала Великій Британії відповідальність за місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

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Союзники по НАТО беруть участь у захисті повітряного простору, оскільки Литва, Латвія і Естонія не мають власних винищувачів.

Російські військові літаки регулярно літають з материкової частини Росії до Калінінградської області і назад, тобто такі перехоплення в регіоні є досить рутинними.

Наприклад, 17 квітня ВПС Великої Британії та Німеччини спільно перехопили три російські літаки, що перебували над Фінською затокою і Балтійським морем.