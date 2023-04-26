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Над Балтійським морем перехопили три російські літаки

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 12:22

У міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем перехопили три російські військові літаки, що летіли без сигналів транспондерів.

Про це у середу повідомили Військово-повітряні сили Німеччини, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням німецьких ВПС у Twitter, Німеччина і Велика Британія відправили винищувачі Eurofighter для ідентифікації двох винищувачів Су-27 і одного літака Іл-20. ВПС опублікували кілька фото російських літаків у польоті.

На початку цього місяця Німеччина передала Великій Британії відповідальність за місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. 

Союзники по НАТО беруть участь у захисті повітряного простору, оскільки Литва, Латвія і Естонія не мають власних винищувачів.

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Російські військові літаки регулярно літають з материкової частини Росії до Калінінградської області і назад, тобто такі перехоплення в регіоні є досить рутинними.

Наприклад, 17 квітня ВПС Великої Британії та Німеччини спільно перехопили три російські літаки, що перебували над Фінською затокою і Балтійським морем.

Теми: винищувачіРосіяБалтія
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