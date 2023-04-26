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Над Балтийским морем перехватили три российских самолета

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 12:22

В международном воздушном пространстве над Балтийским морем перехватили три российских военных самолета, летевших без сигналов транспондеров.

Об этом в среду сообщили Военно-воздушные силы Германии, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению немецких ВВС в Twitter, Германия и Великобритания отправили истребители Eurofighter для идентификации двух истребителей Су-27 и одного самолета Ил-20. ВВС опубликовали несколько фото российских самолетов в полете.

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В начале этого месяца Германия передала Великобритании ответственность за миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

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Союзники по НАТО участвуют в защите воздушного пространства, поскольку Литва, Латвия и Эстония не имеют собственных истребителей.

Российские военные самолеты регулярно летают с материковой части России в Калининградскую область и обратно, то есть такие перехваты в регионе достаточно рутинны.

Например, 17 апреля ВВС Великобритании и Германии совместно перехватили три российских самолета, находившихся над Финским заливом и Балтийским морем.

Темы: истребителиРосcияБалтия
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