Ердоган скасував передвиборчу програму в середу за порадою лікарів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував поїздку в кілька турецьких міст у рамках передвиборчої кампанії в середу у зв'язку зі станом здоров’я.

Про це Ердоган розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Турецький президент повідомив про скасування своєї програми після того, як напередодні змушений був перервати участь у телеефірі через погане самопочуття.

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"Я хотів би подякувати кожному члену моєї благородної нації, кожному з моїх братів і сестер, які передали свої побажання та молитви за незначні незручності, які я мав під час ефіру через мою зайнятість роботою. Сьогодні буду відпочивати вдома за порадами наших лікарів. На жаль, ми не зможемо зустрітися сьогодні з моїми братами з Кириккале, Йозгата і Сіваслі", – написав Ердоган.

Нагадаємо, у вівторок після трьох публічних виступів у рамках своєї кампанії протягом дня Ердоган мав з’явитися у спільному вечірньому ефірі Ulke TV і Kanal 7. Через щільний графік президента ефір довелося змістити на півтори години пізніше, а невдовзі після початку – несподівано перервати посеред запитання.

Ефір відновили через десять хвилин і Ердоган перепросив та пояснив, що йому стало зле. Він зазначив, що останні два дні були дуже насиченими і у нього проблеми зі шлунком.

ВІДЕО ДНЯ

14 травня у Туреччині пройдуть президентські і парламентські вибори, на яких 69-річний Ердоган змагатиметься зі спільним кандидатом від опозиції Кемалем Киличдароглу.

Детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.