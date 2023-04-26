Эрдоган отменил предвыборную программу в среду по совету врачей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в несколько турецких городов в рамках предвыборной кампании в среду в связи с состоянием здоровья.

Об этом Эрдоган рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Турецкий президент сообщил об отмене своей программы после того, как накануне вынужден был прервать участие в телеэфире из-за плохого самочувствия.

"Я хотел бы поблагодарить каждого члена моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за незначительные неудобства, которые я имел во время эфира из-за моей занятости работой. Сегодня буду отдыхать дома по советам наших врачей. К сожалению, мы не сможем встретиться сегодня с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сивасли", – написал Эрдоган.

Напомним, во вторник после трех публичных выступлений в рамках своей кампании в течение дня Эрдоган должен был появиться в совместном вечернем эфире Ulke TV и Kanal 7. Из-за плотного графика президента эфир пришлось сместить на полтора часа позже, а вскоре после начала – неожиданно прервать посреди вопроса.

Эфир возобновили через десять минут и Эрдоган извинился и объяснил, что ему стало плохо. Он отметил, что последние два дня были очень насыщенными и у него проблемы с желудком.

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, на которых 69-летний Эрдоган будет соревноваться с единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

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Подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Эрдоган за шаг до поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.