Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне

Опозиційний російський політик Олексій Навальний заявив, що стосовно нього зі справи про екстремізм виділено нову справу за статтею про тероризм. За його словами, йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на заяву Навального на засіданні суду, команда Навального в Twitter

Пряма мова: "Вони висунули абсурдні звинувачення, через які мені загрожує 30 років колонії. Слідчий Відюков учора сказав, що із цієї справи окремо виділено терористичну справу про те, що я, сидячи у в'язниці, роблю теракти. І у цій справі мене судитиме окремо військовий суд.

Мені загрожує 30 років у цій справі, мабуть, довічне у наступній. 195 томів справи. Вони намагаються змусити мене ознайомитися з нею з урахуванням того, що я весь час перебуваю в ШІЗО (штрафний ізолятор вирізняється особливо жорсткими умовами - ред.), вчора ввечері мене знову туди заселили".

Деталі: "Радіо Свобода" повідомляє, що у квітні у Держдумі РФ закликали визнати заснований політиком Фонд боротьби з корупцією терористичною організацією.

26 квітня Навального також в 14-й раз відправили у штрафний ізолятор – одразу ж після виходу звідти.

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