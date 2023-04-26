Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме. По его словам, ему может грозить пожизненное заключение.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление Навального на заседании суда, команда Навального в Twitter

Прямая речь: "Они выдвинули абсурдные обвинения, из-за которых мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, делаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд.

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Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное в следующем. 195 томов дела. Они пытаются заставить меня ознакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО (штрафной изолятор отличается особо жесткими условиями - ред.), вчера вечером меня снова туда заселили".

Детали: "Радио Свобода" сообщает, что в апреле в Госдуме РФ призвали признать основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией террористической организацией.

26 апреля Навального также в 14-й раз отправили в штрафной изолятор – сразу же после выхода оттуда.

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