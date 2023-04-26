Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 апреля 2023, 13:02
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Навальный 26 апреля, фото его команды в Twitter

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме. По его словам, ему может грозить пожизненное заключение.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление Навального на заседании суда, команда Навального в Twitter 

Прямая речь: "Они выдвинули абсурдные обвинения, из-за которых мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, делаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд. 

Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное в следующем. 195 томов дела. Они пытаются заставить меня ознакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО (штрафной изолятор отличается особо жесткими условиями - ред.), вчера вечером меня снова туда заселили".

 Детали: "Радио Свобода" сообщает, что в апреле в Госдуме РФ призвали признать основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией террористической организацией. 

26 апреля Навального также в 14-й раз отправили в штрафной изолятор – сразу же после выхода оттуда.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Навальный находится в исправительной колонии № 6 во Владимирской области России. В марте прошлого года его приговорили к 9 годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду.
  • Дело по обвинению в организации и финансировании экстремистской организации возбудили в октябре 2022 года. Навальнго обвинили в пропаганде терроризма и в призывах к нему.
  • 26 апреля суд Москвы начал заседание об ограничении времени, выделенного политику на ознакомление со 196 томами уголовного дела об экстремизме против него. Судья закрыла процесс. Как сообщали СМИ, соратники оппозиционера говорили, что Навальному дали на ознакомление с 700 листами материалов один день.

Темы: НавальныйРосcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Навальный
Фонд Навального ответил на обвинения: ФСБ само устранило пропагандиста Татарского
Россия вешает убийство Татарского на спецслужбы Украины и фонд Навального 
Навальный передумал насчет Крыма: хочет признать границы Украины 1991 года
Последние новости
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
21:01
Компания Фридмана до сих пор сотрудничает с Росгвардией и охраной Путина – расследование
20:59
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
Все новости...
Реклама: