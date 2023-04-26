ДБР схопило наркоторговців, які могли підірвати боєготовність військових

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинне угруповання, яке виготовляло психотропні речовини й розповсюджувало їх в Україні, намагаючись проникнути навіть у середовище військових.

Джерело: ДБР

Деталі: Працівники ДБР провели масштабну спецоперацію та викрили злочинне угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини по всій Україні. Наркотики реалізовували гуртовим замовникам та у роздріб.

Місячний грошовий обіг угрупування складав десятки мільйонів гривень.

Зловмисники організували роботу нарколабораторій на території декількох областей.

Дослівно ДБР: "В останні місяці, користуючись воєнним станом, наркоділки особливо активізувалися. В полі їхнього зору, у тому числі були й прифронтові райони. Не полишали вони спроб проникнути та в середовище військових та підірвати таким чином боєготовність наших підрозділів".

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Деталі: За даними слідства, наркоділки продавали майже 250 тисяч доз на місяць, вартістю близько 70 мільйонів гривень.

Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні.

"Діяльність такого розгалуженого угрупування важко було б організувати без сприяння представників у правоохоронних органах", – констатують у ДБР.

Працівники ДБР провели понад 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

За результатами оперативно-слідчих дій затримано організатора, трьох членів організованої групи, а також одного із найбільших гуртових покупців.

Виявлено та вилучено понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад 60 тисяч доларів США, отриманих в результаті злочинної діяльності, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних.

Учасникам організованої групи повідомили про підозру у створенні злочинного угрупування, що займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та прекурсорів в особливо великому розмірі на території України (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України). За ці злочини передбачено позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Гуртовому покупцю та реалізатору наркотиків повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України, покарання за вказаний злочин передбачає позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії, направлені на виявлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.