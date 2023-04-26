Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР схватило наркоторговцев, которые могли подорвать боеготовность военных

"Украинская правда"Среда, 26 апреля 2023, 13:15
ГБР схватило наркоторговцев, которые могли подорвать боеготовность военных
Изготовленные кустарно психотропы пытались продать и военным, фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований разоблачили преступную группировку, которая изготавливала психотропные вещества и распространяла их в Украине, пытаясь проникнуть даже в среду военных.

Источник: ГБР

Детали: Работники ГБР провели масштабную спецоперацию и разоблачили преступную группировку, которая изготавливала и распространяла психотропные вещества по всей Украине. Наркотики реализовывали оптовым заказчикам и в розницу. 

Реклама:

Месячный денежный оборот группировки составлял десятки миллионов гривен.

Злоумышленники организовали работу нарколабораторий на территории нескольких областей.

Дословно ГБР: "В последние месяцы, пользуясь военным положением, наркодельцы особенно активизировались. В поле их зрения, в том числе, были и прифронтовые районы. Не оставляли они попыток проникнуть и в среду военных и подорвать таким образом боеготовность наших подразделений".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По данным следствия, наркодельцы продавали почти 250 тысяч доз в месяц, стоимостью около 70 миллионов гривен.

Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине. 

"Деятельность такой разветвленной группировки трудно было бы организовать без содействия представителей в правоохранительных органах", – констатируют в ГБР.

Работники ГБР провели более 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

 

По результатам оперативно-следственных действий задержан организатор, три члена организованной группы, а также один из крупнейших оптовых покупателей.

Обнаружено и изъято более 20 кг психотропных веществ, более 600 л прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, соответствующее оборудование, более 60 тысяч долларов США, полученных в результате преступной деятельности, другие вещественные доказательства, доказывающие вину подозреваемых.

 

Участникам организованной группы сообщили о подозрении в создании преступной группировки, занимающейся незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой с целью сбыта и сбытом психотропных веществ и прекурсоров в особо крупном размере на территории Украины (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УК Украины). За эти преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Оптовому покупателю и реализатору наркотиков сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины, наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

 
 
 

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на выявление всех лиц, причастных к преступной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Темы: ГБРнаркотикиВооруженные силыармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
ГБР
Суд конфисковал квартиру в центре Львова у чиновницы таможни
ГБР расследует авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три пилота Воздушных сил
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: