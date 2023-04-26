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ГБР схватило наркоторговцев, которые могли подорвать боеготовность военных

"Украинская правда"Среда, 26 апреля 2023, 13:15
ГБР схватило наркоторговцев, которые могли подорвать боеготовность военных
Изготовленные кустарно психотропы пытались продать и военным, фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований разоблачили преступную группировку, которая изготавливала психотропные вещества и распространяла их в Украине, пытаясь проникнуть даже в среду военных.

Источник: ГБР

Детали: Работники ГБР провели масштабную спецоперацию и разоблачили преступную группировку, которая изготавливала и распространяла психотропные вещества по всей Украине. Наркотики реализовывали оптовым заказчикам и в розницу. 

Месячный денежный оборот группировки составлял десятки миллионов гривен.

Злоумышленники организовали работу нарколабораторий на территории нескольких областей.

Дословно ГБР: "В последние месяцы, пользуясь военным положением, наркодельцы особенно активизировались. В поле их зрения, в том числе, были и прифронтовые районы. Не оставляли они попыток проникнуть и в среду военных и подорвать таким образом боеготовность наших подразделений".

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Детали: По данным следствия, наркодельцы продавали почти 250 тысяч доз в месяц, стоимостью около 70 миллионов гривен.

Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине. 

"Деятельность такой разветвленной группировки трудно было бы организовать без содействия представителей в правоохранительных органах", – констатируют в ГБР.

Работники ГБР провели более 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

 

По результатам оперативно-следственных действий задержан организатор, три члена организованной группы, а также один из крупнейших оптовых покупателей.

Обнаружено и изъято более 20 кг психотропных веществ, более 600 л прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, соответствующее оборудование, более 60 тысяч долларов США, полученных в результате преступной деятельности, другие вещественные доказательства, доказывающие вину подозреваемых.

 

Участникам организованной группы сообщили о подозрении в создании преступной группировки, занимающейся незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой с целью сбыта и сбытом психотропных веществ и прекурсоров в особо крупном размере на территории Украины (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УК Украины). За эти преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Оптовому покупателю и реализатору наркотиков сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины, наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

 
 
 

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на выявление всех лиц, причастных к преступной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Темы: ГБРнаркотикиВооруженные силыармия
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