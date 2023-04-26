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Президент Італії висловився за якнайшвидший вступ України до ЄС

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 14:35

Президент Італії Серджо Матарелла заявив, що мир за підсумками війни обов’язково має бути справедливим для України, а також висловився за якнайшвидше приєднання держави до Євросоюзу.

Як повідомляє ANSA, про це він сказав у рамках зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Квіринальському палаці.

На зустрічі піднімали питання потенційних мирних переговорів, ядерної безпеки та повоєнної відбудови.  

"Італія висловлює рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найшвидший можливий термін, і ми вітаємо зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ", – сказав італійський президент. 

Матарелла зазначив, що Італія налаштована повною мірою підтримувати Україну у всіх сферах і стільки, скільки це буде необхідно. 

"Захист незалежності, свободи і територіальної цілісності України – це фундаментальна цінність для усіх країн світу, що виступають за свободу народів і свободу особисті. Ми усі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, з повагою до територіальної цілісності України", – наголосив президент Італії.

 
Фото з офіційного сайту президента Італії

Нагадаємо, 26 квітня у Римі проходить двостороння конференція щодо відбудови України, участь у ній беруть у тому числі Денис Шмигаль та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, а також інші члени уряду обох країн та представники міжнародних фінансових установ.

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Теми: ІталіяУкраїнаЄСєвроінтеграція
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