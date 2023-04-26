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Президент Италии высказался за скорейшее вступление Украины в ЕС

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 14:35

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что мир по итогам войны обязательно должен быть справедливым для Украины, а также высказался за ее скорейшее присоединение к Евросоюзу.

Как сообщает ANSA, об этом он заявил в рамках встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Квиринальском дворце.

На встрече поднимали вопросы потенциальных мирных переговоров, ядерной безопасности и послевоенного восстановления.

"Италия выражает решительную поддержку тому, чтобы Украина присоединилась к ЕС в кратчайшие возможные сроки, и мы приветствуем обязательства украинской власти двигаться по пути реформ", – сказал президент.

Серджо Маттарелла отметил, что Италия настроена в полной мере поддерживать Украину во всех сферах и столько, сколько будет необходимо.

"Защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины – это фундаментальная ценность для всех стран мира, выступающих за свободу народов и свободу личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, с уважением к территориальной целостности Украины", – подчеркнул президент Италии.

 
Фото с официального сайта президента Италии

Напомним, 26 апреля в Риме проходит двусторонняя конференция по восстановлению Украины, участие в ней принимают в том числе Денис Шмыгаль и премьер Италии Джорджия Мелони, а также другие члены правительства обеих стран и представители международных финансовых учреждений.

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Темы: ИталияУкраинаЕСевроинтеграция
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