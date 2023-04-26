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Польща хоче заборони на імпорт зерна з України щонайменше до кінця року

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 15:18

Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив про необхідність утримання ембарго на зерно з України щонайменше до кінця року.

Про це він сказав в ефірі  Radio Zet, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не скасуємо наші заходи доти, доки аналогічні заходи не будуть запроваджені на європейському рівні. Час грає на нашу користь. Ми збережемо польські рішення, поки ситуація не стабілізується", – підкреслив міністр.

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На запитання про те, що Європейський Союз хоче, щоб ембарго на товари з України тривало до кінця червня, Вальдемар Буда відповів, що "абсолютно неможливо зняти ембарго в червні".

"Інакше може статися так, що після єним українське зерно знову заповнить силоси, які ми зараз так рішуче спорожняємо", – пояснив глава міністерства розвитку.

На запитання, чи Польща всупереч ЄС збереже ембарго принаймні до кінця року, Буда заявив: " У Польщі – напевно".

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Як відомо, в останні тижні проблемним питанням стала заборона на ввезення української сільськогосподарської продукції п'ятьма країнами ЄС, зокрема, Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

У зв'язку з цим 19 квітня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити тимчасову заборону – до 5 червня – на імпорт до цих п'яти країн української кукурудзи, пшениці, ріпаку, соняшника і соняшникової олії. 

У середу третій раунд переговорів Єврокомісії з міністрами сільського господарства п'яти країн завершився невдачею. Єврокомісію почало дратувати те, що країни все більше розширюють список українських продуктів, імпорт яких вони хочуть заборонити.

Теми: ПольщаУкраїназерноімпорт
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