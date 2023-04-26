Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша хочет запрета на импорт зерна из Украины как минимум до конца года

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 15:18

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о необходимости удержания эмбарго на зерно из Украины как минимум до конца года.

Об этом он сказал в эфире Radio Zet, сообщает "Европейская правда".

"Мы не отменим наши меры до тех пор, пока аналогичные меры не будут введены на европейском уровне. Время играет в нашу пользу. Мы сохраним польские решения, пока ситуация не стабилизируется", – подчеркнул министр.

Реклама:

На вопрос о том, что Европейский Союз хочет, чтобы эмбарго на товары из Украины продолжалось до конца июня, Вальдемар Буда ответил, что "абсолютно невозможно снять эмбарго в июне".

"Иначе может случиться так, что после сбора урожая украинское зерно снова заполнит силосы, которые мы сейчас так решительно опустошаем", – пояснил глава министерства развития.

На вопрос, сохранит ли Польша вопреки ЕС эмбарго по крайней мере до конца года, Буда заявил: "В Польше – наверняка".

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, в последние недель проблемным вопросом стал запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции пятью странами ЕС, в частности, Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией.

В связи с этим 19 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести временный запрет – до 5 июня – на импорт в эти пять стран украинской кукурузы, пшеницы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла.

В среду третий раунд переговоров Еврокомиссии с министрами сельского хозяйства пяти стран завершился неудачей. Еврокомиссию начало раздражать то, что страны все больше расширяют список украинских продуктов, импорт которых они хотят запретить.

Темы: ПольшаУкраиназерноимпорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: