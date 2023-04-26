Польша хочет запрета на импорт зерна из Украины как минимум до конца года

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о необходимости удержания эмбарго на зерно из Украины как минимум до конца года.

Об этом он сказал в эфире Radio Zet, сообщает "Европейская правда".

"Мы не отменим наши меры до тех пор, пока аналогичные меры не будут введены на европейском уровне. Время играет в нашу пользу. Мы сохраним польские решения, пока ситуация не стабилизируется", – подчеркнул министр.

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На вопрос о том, что Европейский Союз хочет, чтобы эмбарго на товары из Украины продолжалось до конца июня, Вальдемар Буда ответил, что "абсолютно невозможно снять эмбарго в июне".

"Иначе может случиться так, что после сбора урожая украинское зерно снова заполнит силосы, которые мы сейчас так решительно опустошаем", – пояснил глава министерства развития.

На вопрос, сохранит ли Польша вопреки ЕС эмбарго по крайней мере до конца года, Буда заявил: "В Польше – наверняка".

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Как известно, в последние недель проблемным вопросом стал запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции пятью странами ЕС, в частности, Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией.

В связи с этим 19 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести временный запрет – до 5 июня – на импорт в эти пять стран украинской кукурузы, пшеницы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла.

В среду третий раунд переговоров Еврокомиссии с министрами сельского хозяйства пяти стран завершился неудачей. Еврокомиссию начало раздражать то, что страны все больше расширяют список украинских продуктов, импорт которых они хотят запретить.