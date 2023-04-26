Прем’єрка Італії пообіцяла допомогти Україні швидше вступити в ЄС

Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискорення процесу початку перемовин про вступ.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Римі в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми віримо, що майбутнє України з нами, що Україна все більше буде приєднуватися до нашої європейської сім’ї. Ми будемо допомагати робити все, що від нас залежить, щоб прискорити процес вступу", – сказала Мелоні.

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Вона зауважила, що Італія бачить величезні зусилля, яких попри війн докладає уряд в Києві задля того, щоб якомога швидше наблизитися до встановлених Європейською комісією цілей.

"Ми будемо сприяти пришвидшенню перемовин у рамках процесу приєднання до ЄС", – пообіцяла Мелоні.

Вона зазначила, що це стосується політичної підтримки, однак Італія також буде підтримувати приватний сектор України і сприяти співпраці між підприємствами двох держав.

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Президент Італії Серджо Матарелла в рамках зустрічі з Шмигалем висловився за якнайшвидше приєднання України до Євросоюзу.

Нагадаємо, 26 квітня у Римі проходить двостороння конференція щодо відбудови України, участь у ній беруть у тому числі Денис Шмигаль та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, а також інші члени уряду обох країн та представники міжнародних фінансових установ.