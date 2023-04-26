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Премьер Италии пообещала помочь Украине быстрее вступить в ЕС

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 15:27

Италия будет помогать Украине как можно быстрее выполнить критерии, необходимые для полноценного членства в ЕС и ускорения процесса начала переговоров о вступлении.

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мелони на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Риме в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы верим, что будущее Украины с нами, что Украина все больше будет присоединяться к нашей европейской семье. Мы будем помогать делать все, что от нас зависит, чтобы ускорить процесс вступления", – сказала Мелони.

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Она отметила, что Италия видит огромные усилия, которые, несмотря на войны, прилагает правительство в Киеве для того, чтобы как можно скорее приблизиться к установленным Европейской комиссией целям.

"Мы будем способствовать ускорению переговоров в рамках процесса присоединения к ЕС", – пообещала Мелони.

Она отметила, что это касается политической поддержки, однако Италия также будет поддерживать частный сектор Украины и способствовать сотрудничеству между предприятиями двух государств.

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Президент Италии Серджо Матарелла в рамках встречи со Шмыгалем высказался за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу.

Напомним, 26 апреля в Риме проходит двусторонняя конференция по восстановлению Украины, участие в ней принимают в том числе Денис Шмыгаль и премьер Италии Джорджия Мелони, а также другие члены правительства обеих стран и представители международных финансовых учреждений.

Темы: ИталияУкраинаЕСевроинтеграция
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