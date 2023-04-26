Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Италии пообещала помочь Украине быстрее вступить в ЕС

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 15:27

Италия будет помогать Украине как можно быстрее выполнить критерии, необходимые для полноценного членства в ЕС и ускорения процесса начала переговоров о вступлении.

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мелони на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Риме в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы верим, что будущее Украины с нами, что Украина все больше будет присоединяться к нашей европейской семье. Мы будем помогать делать все, что от нас зависит, чтобы ускорить процесс вступления", – сказала Мелони.

Она отметила, что Италия видит огромные усилия, которые, несмотря на войны, прилагает правительство в Киеве для того, чтобы как можно скорее приблизиться к установленным Европейской комиссией целям.

"Мы будем способствовать ускорению переговоров в рамках процесса присоединения к ЕС", – пообещала Мелони.

Она отметила, что это касается политической поддержки, однако Италия также будет поддерживать частный сектор Украины и способствовать сотрудничеству между предприятиями двух государств.

Президент Италии Серджо Матарелла в рамках встречи со Шмыгалем высказался за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 26 апреля в Риме проходит двусторонняя конференция по восстановлению Украины, участие в ней принимают в том числе Денис Шмыгаль и премьер Италии Джорджия Мелони, а также другие члены правительства обеих стран и представители международных финансовых учреждений.

Темы: ИталияУкраинаЕСевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мы начнем контрнаступление до того, как у нас появятся F-16, мы не будем тянуть

видеоЯ верю, что контрнаступление будет успешным - Зеленский

видео"Мариуполь разрушен на 90%": Зеленский показал кадры оккупированного города

Умань: во время идентификации тел выяснилось, что детей погибло пятеро, а не четверо

фото, видео, обновлено от 05:17В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты говорят – попал беспилотник

Независимые эксперты признали неточным скандальный доклад Amnesty International о ВСУ – СМИ

Все новости...
Италия
Президент Италии высказался за скорейшее вступление Украины в ЕС
Министр обороны Италии выступил за переговоры Украины и РФ при посредничестве Китая
В Италии заморозили активы россиянина Артема Усса, который сбежал от правосудия
Последние новости
16:15
Спасательная операция в Умани завершена: 23 погибших, из которых 6 детей
15:56
Зеленский: Мы начнем контрнаступление до того, как у нас появятся F-16, мы не будем тянуть
15:49
фотоПрезидент Чехии посетил переселенцев в Днепре
15:40
Украинские спецназовцы тренируются на базах Бундесвера в Германии - Bild
15:26
Литва передает Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных
15:19
репортажБоль, отчаяние и ненависть. Как Умань переживает ракетную атаку на жилые массивы
15:18
ГУР рекомендует жителям Крыма в ближайшее время не находиться возле военных объектов
15:02
Президенты Чехии и Словакии продолжают визит в Украину после ночевки в Киеве
14:52
Сбой в ПриватБанке: проблемы с оплатой картами и снятием наличных
14:36
СБУ задержала 6 человек, которые организовывали "референдумы" на Херсонщине и Луганщине
Все новости...
Реклама: