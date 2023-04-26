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У Парижі привітали розмову Зеленського і лідера Китаю, про яку просив Макрон

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 16:49
У Парижі привітали розмову Зеленського і лідера Китаю, про яку просив Макрон
Фото: Wikipedia

Єлисейський палац привітав розмову, яка відбулася між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми заохочуємо будь-який діалог, який може сприяти вирішенню конфлікту у повній відповідності до фундаментальних інтересів України та міжнародного права" – заявили у президента Франції.

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Там нагадали, що саме такий меседж передав Емманюель Макрон під час свого державного візиту до Китаю, в ході якого Сі Цзіньпін повідомив йому про свій намір поговорити з Зеленським.

Нагадаємо, 26 квітня президент Володимир Зеленський провів першу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Хоча Пекін офіційно дотримується нейтралітету, президент Китаю Сі Цзіньпін ніколи не засуджував російське вторгнення і досі навіть не розмовляв телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. Натомість лідер Китаю у березні приїздив до Москви.

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Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії в Україні після переговорів з Макроном, який їздив до Пекіна на початку квітня.

Також повідомлялося, що Емманюель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

Теми: ФранціяКитайУкраїна
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