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В Париже приветствовали разговор Зеленского и лидера Китая, о котором просил Макрон

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 16:49
В Париже приветствовали разговор Зеленского и лидера Китая, о котором просил Макрон
Фото: Wikipedia

Елисейский дворец приветствовал разговор, который состоялся между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы поощряем любой диалог, который может способствовать решению конфликта в полном соответствии с фундаментальными интересами Украины и международного права", – заявили у президента Франции.

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Там напомнили, что именно такой месседж передал Эммануэль Макрон во время своего государственного визита в Китай, в ходе которого Си Цзиньпин сообщил ему о своем намерении поговорить с Зеленским.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский провел первый после начала полномасштабного российского вторжения в Украину телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Хотя Пекин официально придерживается нейтралитета, президент Китая Си Цзиньпин никогда не осуждал российское вторжение и до сих пор даже не разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зато лидер Китая в марте приезжал в Москву.

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Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции относительно войны России в Украине после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который ездил в Пекин в начале апреля.

По словам источников, Си Цзиньпин на встрече с Макроном заявлял о готовности позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому "в удобное для него время".

Темы: ФранцияКитайУкраина
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