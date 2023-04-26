В Париже приветствовали разговор Зеленского и лидера Китая, о котором просил Макрон

Елисейский дворец приветствовал разговор, который состоялся между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы поощряем любой диалог, который может способствовать решению конфликта в полном соответствии с фундаментальными интересами Украины и международного права", – заявили у президента Франции.

Там напомнили, что именно такой месседж передал Эммануэль Макрон во время своего государственного визита в Китай, в ходе которого Си Цзиньпин сообщил ему о своем намерении поговорить с Зеленским.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский провел первый после начала полномасштабного российского вторжения в Украину телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Хотя Пекин официально придерживается нейтралитета, президент Китая Си Цзиньпин никогда не осуждал российское вторжение и до сих пор даже не разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зато лидер Китая в марте приезжал в Москву.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции относительно войны России в Украине после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который ездил в Пекин в начале апреля.

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По словам источников, Си Цзиньпин на встрече с Макроном заявлял о готовности позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому "в удобное для него время".