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Італійського журналіста поранили біля Херсона, глава МЗС повідомив про атаку дрона

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 квітня 2023, 17:42
Італійського журналіста поранили біля Херсона, глава МЗС повідомив про атаку дрона
Коррадо Дзуніно, скриншот

Кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно був поранений у середу на в'їзді до Херсона після того, як автомобіль, в якому він їхав зі своїм фіксером, був обстріляний.

Джерело: видання La Repubblica, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, глава МЗС Італії Антоніо Таяні у twitter

Пряма мова Єрмака: "Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років. Також росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси".

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Деталі: Після цього стало відомо, що постраждалим є Коррадо Зуніно. Йому надали допомогу і госпіталізували в Херсонську міську лікарню з пораненням плеча. Наразі про долю його помічника нічого не відомо.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що Зуніно отримав поранення в плече під час атаки безпілотника.

"Він почувається добре і перебуває під наглядом нашого посольства в Києві. Я перебуваю в контакті з міністром Кулебою, який запевнив у повній підтримці з боку української влади", – написав він у twitter.

Теми: Херсонська областьжертвивійна
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