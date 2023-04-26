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Итальянского журналиста ранили возле Херсона, глава МИД сообщил об атаке дрона

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 апреля 2023, 17:42
Итальянского журналиста ранили возле Херсона, глава МИД сообщил об атаке дрона
Коррадо Дзунино, скриншот

Корреспондент итальянского издания La Repubblica Коррадо Зунино был ранен в среду на въезде в Херсон после того, как автомобиль, в котором он ехал со своим фиксером, был обстрелян.

Источник: издание La Repubblica, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, глава МИД Италии Антонио Таяни в twitter

Прямая речь Ермака: "В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет. Также россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы".

Детали: После этого стало известно, что пострадавшим является Коррадо Зунино. Ему оказали помощь и госпитализировали в Херсонскую городскую больницу с ранением плеча. На данный момент о судьбе его помощника ничего не известно.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Зунино получил ранение в плечо во время атаки беспилотника.

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"Он чувствует себя хорошо и находится под наблюдением нашего посольства в Киеве. Я нахожусь в контакте с министром Кулебой, который заверил в полной поддержке со стороны украинских властей", - написал он в twitter.

Темы: Херсонская областьжертвывойна
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