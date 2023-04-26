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Посли ЄС знову не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 18:49
Посли ЄС знову не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України – ЗМІ
Український військовий заряджає міномет. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Посли країн Європейського Союзу в середу не дійшли згоди у питанні спільних закупівель боєприпасів для України, і неясно, чи вдасться досягти компромісу в п'ятницю.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо польській радіостанції RMF FM.

"Постачання боєприпасів з ЄС в Україну викликає все більше збентеження", – заявив один західний дипломат.

ЄС пообіцяв Україні 1 мільйон боєприпасів до кінця року як зі складів країн ЄС, так і в рамках спільних закупівель. Поставки з власних складів сильно сповільнюються. На сьогодні країни ЄС відвантажили менше 40 000 боєприпасів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив лист, в якому закликав міністрів оборони 27 країн звернути увагу на цю проблему. Ідея полягає в тому, що вони повинні переглянути свої запаси, тому що важко повірити, що в них нічого не залишилося, сказав співрозмовник RMF FM.

Серед країн-членів ЄС також зростає напруженість і роздратування через поведінку Франції, яка блокує спільні закупівлі боєприпасів. Цю тему сьогодні обговорювали посли країн ЄС. Франція хоче, щоб усі ланцюжки виробництва боєприпасів та постачання збройових компаній були європейськими.

"Не можна так визначати європейську збройову промисловість, – пояснює один з дипломатів ЄС, – тому що ми ніколи не поставимо Україні боєприпаси".

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"Навіть якщо виробництво знаходиться в країні ЄС, а порох для боєприпасів надходить з Південної Кореї, Франція не хоче погоджуватися", – сказав роздратований дипломат західної країни.

Італія висунула компромісну пропозицію, яка зробила Францію ще більш жорсткою. Швеція, яка головує в ЄС, оголошує, що не винесе це питання на голосування послів ЄС у п'ятницю, якщо не буде впевнена, що є згода всіх 27 країн. У цьому питанні потрібна одностайність. А відкладання голосування знову призведе до затримки поставок.

"Дехто вважає, що поспішати нікуди, – роздратований позицією Франції один з дипломатів, – поки Україна стікає кров'ю".

У понеділок перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель визнав, що розбіжності щодо другого етапу плану ЄС з надання Україні більшої кількості боєприпасів все ще залишаються.

Країни Євросоюзу погодилися купувати боєприпаси у компаній з ЄС та Норвегії, яка має тісні економічні зв'язки з Європейським Союзом. Але, за словами дипломатів, Франція наполягає на тому, щоб у план залучали тільки компанії з Європи.

Така позиція розчарувала інших членів ЄС, зокрема, Німеччину, Нідерланди та Польщу. Вони висловили скептицизм з приводу того, що європейська промисловість здатна швидко виготовити достатню кількість снарядів і задовольнити нагальні потреби України.

Теми: ЄСдопомога Українізброя
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