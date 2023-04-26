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Посли ЄС знову не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 18:49
Посли ЄС знову не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України – ЗМІ
Український військовий заряджає міномет. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Посли країн Європейського Союзу в середу не дійшли згоди у питанні спільних закупівель боєприпасів для України, і неясно, чи вдасться досягти компромісу в п'ятницю.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо польській радіостанції RMF FM.

"Постачання боєприпасів з ЄС в Україну викликає все більше збентеження", – заявив один західний дипломат.

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ЄС пообіцяв Україні 1 мільйон боєприпасів до кінця року як зі складів країн ЄС, так і в рамках спільних закупівель. Поставки з власних складів сильно сповільнюються. На сьогодні країни ЄС відвантажили менше 40 000 боєприпасів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив лист, в якому закликав міністрів оборони 27 країн звернути увагу на цю проблему. Ідея полягає в тому, що вони повинні переглянути свої запаси, тому що важко повірити, що в них нічого не залишилося, сказав співрозмовник RMF FM.

Серед країн-членів ЄС також зростає напруженість і роздратування через поведінку Франції, яка блокує спільні закупівлі боєприпасів. Цю тему сьогодні обговорювали посли країн ЄС. Франція хоче, щоб усі ланцюжки виробництва боєприпасів та постачання збройових компаній були європейськими.

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"Не можна так визначати європейську збройову промисловість, – пояснює один з дипломатів ЄС, – тому що ми ніколи не поставимо Україні боєприпаси".

"Навіть якщо виробництво знаходиться в країні ЄС, а порох для боєприпасів надходить з Південної Кореї, Франція не хоче погоджуватися", – сказав роздратований дипломат західної країни.

Італія висунула компромісну пропозицію, яка зробила Францію ще більш жорсткою. Швеція, яка головує в ЄС, оголошує, що не винесе це питання на голосування послів ЄС у п'ятницю, якщо не буде впевнена, що є згода всіх 27 країн. У цьому питанні потрібна одностайність. А відкладання голосування знову призведе до затримки поставок.

"Дехто вважає, що поспішати нікуди, – роздратований позицією Франції один з дипломатів, – поки Україна стікає кров'ю".

У понеділок перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель визнав, що розбіжності щодо другого етапу плану ЄС з надання Україні більшої кількості боєприпасів все ще залишаються.

Країни Євросоюзу погодилися купувати боєприпаси у компаній з ЄС та Норвегії, яка має тісні економічні зв'язки з Європейським Союзом. Але, за словами дипломатів, Франція наполягає на тому, щоб у план залучали тільки компанії з Європи.

Така позиція розчарувала інших членів ЄС, зокрема, Німеччину, Нідерланди та Польщу. Вони висловили скептицизм з приводу того, що європейська промисловість здатна швидко виготовити достатню кількість снарядів і задовольнити нагальні потреби України.

Теми: ЄСдопомога Українізброя
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