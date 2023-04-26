Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы ЕС снова не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины – СМИ

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 18:49
Послы ЕС снова не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины – СМИ
Украинский военный заряжает миномет. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Послы ЕС не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины, и неясно, удастся ли достичь компромисса в пятницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно польской радиостанции RMF FM.

"Поставки боеприпасов из ЕС в Украину вызывает все большее смущение", – заявил один западный дипломат.

Реклама:

ЕС пообещал Украине 1 миллион боеприпасов до конца года как со складов стран ЕС, так и в рамках совместных закупок. Поставки с собственных складов сильно замедляются. На сегодняшний день страны ЕС отгрузили менее 40 000 боеприпасов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обнародовал письмо, в котором призвал министров обороны 27 стран обратить внимание на эту проблему. Идея заключается в том, что они должны пересмотреть свои запасы, потому что трудно поверить, что у них ничего не осталось, сказал собеседник RMF FM.

Среди стран-членов ЕС также растет напряженность и раздражение из-за поведения Франции, которая блокирует совместные закупки боеприпасов. Эту тему сегодня обсуждали послы стран ЕС. Франция хочет, чтобы все цепочки производства боеприпасов и поставки оружейных компаний были европейскими.

ВИДЕО ДНЯ

"Нельзя так определять европейскую оружейную промышленность, – объясняет один из дипломатов ЕС, – потому что мы никогда не поставим Украине боеприпасы".

"Даже если производство находится в стране ЕС, а порох для боеприпасов поступает из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться", – раздражен дипломат западной страны.

Италия выдвинула компромиссное предложение, которое сделало Францию еще более жесткой. Швеция, которая председательствует в ЕС, объявляет, что не вынесет этот вопрос на голосование послов ЕС в пятницу, если не будет уверена, что есть согласие всех 27 стран. В этом вопросе требуется единодушие. А откладывание голосования снова приведет к задержке поставок.

"Некоторые считают, что спешить некуда, – раздражен позицией Франции один из дипломатов, – пока Украина истекает кровью".

В понедельник перед началом встречи министров иностранных дел ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что разногласия относительно второго этапа плана ЕС по предоставлению Украине большего количества боеприпасов все еще остаются.

Страны Евросоюза согласились покупать боеприпасы у компаний из ЕС и Норвегии, которая имеет тесные экономические связи с Европейским Союзом. Но, по словам дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы в план привлекали только компании из Европы.

Такая позиция разочаровала других членов ЕС, в частности, Германию, Нидерланды и Польшу. Они выразили скептицизм по поводу того, что европейская промышленность способна быстро изготовить достаточное количество снарядов и удовлетворить насущные потребности Украины.

Темы: ЕСпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: