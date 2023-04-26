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Єврокомісія може заборонити експорт українського зерна до Румунії – міністр

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 19:40
Єврокомісія може заборонити експорт українського зерна до Румунії – міністр
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Європейська комісія може заборонити експорт українського зерна та олійних культур до Румунії до 5 червня.

Про це заявив міністр сільського господарства Румунії Петре Деа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Румунія не стала запроваджувати заборону на імпорт агропродукції, тоді як Польща, Угорщина, Болгарія і Словаччина зробили односторонні кроки для захисту місцевих ринків від потоку української сільськогосподарської продукції.

Деа сказав, що заходи Комісії обумовлені тим, що держави скасують свої односторонні заборони. Якщо угоду не буде досягнуто, за словами міністра, Комісія перейде до заборони експорту саме до Румунії.

"Переговори з державами все ще тривають. Румунія буде захищена рішенням Європейської комісії, і ... отримає компенсацію для фермерів", – сказав Деа журналістам після зустрічей у Брюсселі та Люксембурзі.

Раніше Єврокомісія заявила, що вживе надзвичайних "превентивних заходів" щодо пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку, виплативши компенсацію місцевим фермерам і дозволивши ввезення зерна з України до п'яти країн тільки в тому разі, якщо воно призначене для експорту в інші члени ЄС або в інші країни світу.

Нагадаємо, міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив про необхідність утримання ембарго на зерно з України щонайменше до кінця року.

ВІДЕО ДНЯ

У середу третій раунд переговорів Єврокомісії з міністрами сільського господарства п'яти країн завершився невдачею. Єврокомісію почало дратувати те, що країни все більше розширюють список українських продуктів, імпорт яких вони хочуть заборонити.

Теми: зерноУкраїнаекспортРумунія
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