Єврокомісія може заборонити експорт українського зерна до Румунії – міністр

Європейська комісія може заборонити експорт українського зерна та олійних культур до Румунії до 5 червня.

Про це заявив міністр сільського господарства Румунії Петре Деа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Румунія не стала запроваджувати заборону на імпорт агропродукції, тоді як Польща, Угорщина, Болгарія і Словаччина зробили односторонні кроки для захисту місцевих ринків від потоку української сільськогосподарської продукції.

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Деа сказав, що заходи Комісії обумовлені тим, що держави скасують свої односторонні заборони. Якщо угоду не буде досягнуто, за словами міністра, Комісія перейде до заборони експорту саме до Румунії.

"Переговори з державами все ще тривають. Румунія буде захищена рішенням Європейської комісії, і ... отримає компенсацію для фермерів", – сказав Деа журналістам після зустрічей у Брюсселі та Люксембурзі.

Раніше Єврокомісія заявила, що вживе надзвичайних "превентивних заходів" щодо пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку, виплативши компенсацію місцевим фермерам і дозволивши ввезення зерна з України до п'яти країн тільки в тому разі, якщо воно призначене для експорту в інші члени ЄС або в інші країни світу.

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Нагадаємо, міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив про необхідність утримання ембарго на зерно з України щонайменше до кінця року.

У середу третій раунд переговорів Єврокомісії з міністрами сільського господарства п'яти країн завершився невдачею. Єврокомісію почало дратувати те, що країни все більше розширюють список українських продуктів, імпорт яких вони хочуть заборонити.