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Еврокомиссия может запретить экспорт украинского зерна в Румынию – министр

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 19:40
Еврокомиссия может запретить экспорт украинского зерна в Румынию – министр
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Европейская комиссия может запретить экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Деа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Румыния не стала вводить запрет на импорт агропродукции, в то время как Польша, Венгрия, Болгария и Словакия предприняли односторонние шаги для защиты местных рынков от потока украинской сельскохозяйственной продукции.

Деа сказал, что меры Комиссии обусловлены тем, что государства отменят свои односторонние запреты. Если соглашение не будет достигнуто, по словам министра, что Комиссия перейдет к запрету экспорта именно в Румынию.

"Переговоры с государствами все еще продолжаются. Румыния будет защищена решением Европейской комиссии, и ... получит компенсацию для фермеров", – сказал Деа журналистам после встреч в Брюсселе и Люксембурге.

Ранее Еврокомиссия заявила, что примет чрезвычайные "превентивные меры" в отношении пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса, выплатив компенсацию местным фермерам и разрешив ввоз зерна из Украины в пять стран только в том случае, если оно предназначено для экспорта в другие члены ЕС или в другие страны мира.

Напомним, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о необходимости сохранения эмбарго на зерно из Украины как минимум до конца года.

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В среду третий раунд переговоров Еврокомиссии с министрами сельского хозяйства пяти стран завершился неудачей. Еврокомиссию начало раздражать то, что страны все больше расширяют список украинских продуктов, импорт которых они хотят запретить.

Темы: зерноУкраинаэкспортРумыния
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