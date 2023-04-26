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Еврокомиссия может запретить экспорт украинского зерна в Румынию – министр

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 19:40
Еврокомиссия может запретить экспорт украинского зерна в Румынию – министр
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Европейская комиссия может запретить экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Деа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Румыния не стала вводить запрет на импорт агропродукции, в то время как Польша, Венгрия, Болгария и Словакия предприняли односторонние шаги для защиты местных рынков от потока украинской сельскохозяйственной продукции.

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Деа сказал, что меры Комиссии обусловлены тем, что государства отменят свои односторонние запреты. Если соглашение не будет достигнуто, по словам министра, что Комиссия перейдет к запрету экспорта именно в Румынию.

"Переговоры с государствами все еще продолжаются. Румыния будет защищена решением Европейской комиссии, и ... получит компенсацию для фермеров", – сказал Деа журналистам после встреч в Брюсселе и Люксембурге.

Ранее Еврокомиссия заявила, что примет чрезвычайные "превентивные меры" в отношении пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса, выплатив компенсацию местным фермерам и разрешив ввоз зерна из Украины в пять стран только в том случае, если оно предназначено для экспорта в другие члены ЕС или в другие страны мира.

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Напомним, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о необходимости сохранения эмбарго на зерно из Украины как минимум до конца года.

В среду третий раунд переговоров Еврокомиссии с министрами сельского хозяйства пяти стран завершился неудачей. Еврокомиссию начало раздражать то, что страны все больше расширяют список украинских продуктов, импорт которых они хотят запретить.

Темы: зерноУкраинаэкспортРумыния
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