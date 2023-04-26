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У Литві розповіли про спроби розвідок РФ, Білорусі і Китаю вербувати громадян

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 21:15
У Литві розповіли про спроби розвідок РФ, Білорусі і Китаю вербувати громадян
Емблема Служби зовнішньої розвідки Росії. Фото РАИ Новости

Минулого року розвідки Росії, Білорусі та Китаю кілька разів намагалися завербувати громадян Литви, ці спроби не були успішними.

Про це повідомляється у щорічному звіті Департаменту державної безпеки Литви (VSD), передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Виявлено кілька випадків, коли служби розвідки і держбезпеки Росії, Білорусі або Китаю намагалися завербувати громадян Литви, але жодна спроба не увінчалася успіхом", – йдеться у звіті.

У ньому також згадується, що п'ятьох співробітників російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям, було вислано з Литви торік, і вказується, що інтенсивність розвідувальної діяльності цієї країни залишається високою.

"За оцінками VSD, інтенсивність інших видів діяльності російських спецслужб – інформаційних операцій, радіоелектронної та кіберрозвідки – залишається високою, тому пріоритетну увагу VSD приділятиме запобіганню цій діяльності, проведенню контррозвідувальних дій і посиленню кібербезпеки", – йдеться у звіті.

Минулого року інформацію, зібрану VSD, використовували в п'яти досудових розслідуваннях, два з яких були пов'язані з порушеннями міжнародних санкцій. У чотирьох осіб анульовано посвідки на проживання в Литві через те, що їхня діяльність становить загрозу економічній безпеці.

До Литви було заборонено в'їзд 12 особам: дев'ятьом через загрозу тероризму, трьом через зв'язки зі спецслужбами ворожих країн.

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За даними VSD, після застосування міжнародних санкцій до Росії та Білорусі після вторгнення в Україну обидва режими докладають чимало зусиль, щоб пом'якшити вплив санкцій і знайти шляхи їхнього обходу.

"Схеми обходу санкцій стали одним з найважливіших напрямів розслідувань економічної безпеки VSD", – ідеться у звіті. У відомстві стверджують, що виявили діючі в Литві компанії, які допомагають російським суб'єктам обходити санкції, і передали інформацію про них до відповідних держустанов.

Нагадаємо, журналісти низки видань отримали документи, які вочевидь готувалися кілька років тому і розкривають стратегію впливу Росії у державах Балтії. 

Левова частка стратегії присвячена послабленню присутності НАТО у країнах Балтії. 

Теми: ЛитваРосіяБілорусьКитай
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