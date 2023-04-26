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В Литве рассказали о попытках разведок РФ, Беларуси и Китая вербовать граждан

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 21:15
В Литве рассказали о попытках разведок РФ, Беларуси и Китая вербовать граждан
Эмблема Службы внешней разведки России. Фото РАИ Новости

В прошлом году разведки России, Беларуси и Китая несколько раз пытались завербовать граждан Литвы, эти попытки не были успешными.

Об этом сообщается в ежегодном отчете Департамента государственной безопасности Литвы (VSD), передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Выявлено несколько случаев, когда службы разведки и госбезопасности России, Беларуси или Китая пытались завербовать граждан Литвы, но ни одна попытка не увенчалась успехом", – говорится в отчете.

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В нем также упоминается, что пять сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, были высланы из Литвы в прошлом году, и указывается, что интенсивность разведывательной деятельности этой страны остается высокой.

"По оценкам VSD, интенсивность других видов деятельности российских спецслужб – информационных операций, радиоэлектронной и киберразведки – остается высокой, поэтому приоритетное внимание VSD будет уделять предотвращению этой деятельности, проведению контрразведывательных действий и усилению кибербезопасности", – говорится в отчете.

В прошлом году информацию, собранную VSD, использовали в пяти досудебных расследованиях, два из которых были связаны с нарушениями международных санкций. У четырех человек аннулирован вид на жительство в Литве из-за того, что их деятельность представляет угрозу экономической безопасности.

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В Литву был запрещен въезд 12 лицам: девяти из-за угрозы терроризма, трем из-за связей со спецслужбами враждебных стран.

По данным VSD, после применения международных санкций к России и Беларуси после вторжения в Украину оба режима прилагают немало усилий, чтобы смягчить влияние санкций и найти пути их обхода.

"Схемы обхода санкций стали одним из важнейших направлений расследований экономической безопасности VSD", – говорится в отчете. В ведомстве утверждают, что обнаружили действующие в Литве компании, которые помогают российским субъектам обходить санкции, и передали информацию о них в соответствующие госучреждения.

Напомним, журналисты ряда изданий получили документы, которые явно готовились несколько лет назад и раскрывают стратегию влияния России в государствах Балтии.

Львиная доля стратегии посвящена ослаблению присутствия НАТО в странах Балтии.

Темы: ЛитваРосcияБеларусьКитай
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