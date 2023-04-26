Медведчук вигадав собі "Другую Украину" і бере туди держзрадників і пропагандистів – ЗМІ

Колаж "Радіо Свобода". Тут і далі фото з сайту "Радіо свобода"

Обвинувачений у держзраді кум Путіна Віктор Медведчук, який після обміну полонених мешкає в Росії, створив "політичний рух" "Другая Украина", і залучає до нього втікачів з України: політичних коментаторів з уже закритих проросійських телеканалів, депутатів місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачених у держзраді і сепаратизмі політтехнологів.

Джерело: програма "Схеми" (Радіо Свобода)

Деталі: Журналісти помітили, що проєкт "Другая Украина" із кінця січня 2023 року почав вести діяльність передусім у російських соцмережах.

Там його спікери, яким вдалося уникнути покарання і втекти з України, повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди.

Цитати цих втікачів і держзрадників – про нібито "божевільних нацистів в Україні", "сатанізм і беззаконня, "осквернення Києво-Печерської лаври" тощо – потім підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа.

Зокрема, до політичного руху Медведчука долучилися:

Володимир Скачко, обвинувачений за частиною другою статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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Скачка з березня 2019 року розшукує СБУ. За даними Офісу генпрокурора, "обвинувачений перебуває на території РФ у м. Москва", при цьому "відомостей про спосіб виїзду з території України досудовим розслідуванням не встановлено".

Володимир Скачко

"Політичний експерт" Юрій Дудкін, який у 2021 році отримав підозру за статтями 111 (державна зрада) та 161 (порушення рівноправності громадян). Його справу розглядають заочно. Бо за даними Офісу генпрокурора, у червні 2022 року 62-річний Дудкін виїхав з України. За даними "Схем", він виїхав у напрямку Польщі через пункт пропуску "Рава Руська" 7 червня 2022 року.

Юрій Дудкін

Колишній український журналіст Денис Жарких, чиї публічні висловлювання доручав перевірити ексгенпрокурор Юрій Луценко. За даними "Схем", Жарких перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року. Прикордонна служба не відповіла виданню на запитання, на яких підставах 55-річному Жарких дозволили виїхати під час воєнного стану. А Юрій Луценко і прокуратура не відповіли, чим закінчилася перевірка діяльності Жарких у 2018 році.

Денис Жарких

Політтехнолог Андрій Мішин, який щонайменше десятиліття працює на Медведчука і який у січні 2023 року втік із України до Росії. Про свою втечу через Польщу і Білорусь Мішин сам розповів російським ЗМІ – сказав, що начебто злякався українських спецслужб. У 2013 році Мішин був спікером жіночого політичного клубу "Українського вибору", відвідував етери проросійських телеканалів як експерт. Прикордонна служба не надала відповіді виданню на запитання, на яких підставах 57-річному Мішину дозволили перетнути кордон під час воєнного стану.

Андрій Мішин

Також до "Другой Украины" долучилися політолог Олександр Потьомкін, який у 2021 році пропонував Володимиру Зеленському віддати владу Віктору Медведчуку, журналіст Олег Ясинський (мешкає в Чилі, критикує декомунізацію в Україні), Олена Броницька (агітувала щеплюватися російською вакциною і нахвалювала Медведчука), Павло Карназицький (білорус, депортований з України за антиукраїнські матеріали), Олександр Дудчак (політтехнолог із російським паспортом), Кирило Молчанов (35-річний політтехнолог), Руслан Коцаба (обвинувачений в Україні у державній зраді, перебуває у США, яким чином зміг виїхати – невідомо).

Також спікерами "Другой Украины" стали двоє депутатів міських рад: Богдан Гіганов (депутат Одеської міськради від ОПЗЖ, який визнав, що втік з України), Максим Невінчанний (депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ, місце перебування невідоме).

Богдан Гіганов

Загалом "Схеми" ідентифікували 13 спікерів нового проекту Медведчука. У СБУ відмовилися надавати відповідь на запитання, чи фігурують ці люди у кримінальних провадженнях, які розслідує спецслужба, посилаючись на заборону розголошення таких відомостей.

Журналісти повідомляють, що намагалися отримати коментарі від усіх згаданих у матеріалі осіб, але ніхто з них не відповів.