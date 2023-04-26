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Медведчук придумал себе "Другую Украину" и берет туда госпредателей и пропагандистов – СМИ

Ирина БалачукСреда, 26 апреля 2023, 22:17
Медведчук придумал себе Другую Украину и берет туда госпредателей и пропагандистов – СМИ
Коллаж "Радио Свобода". Здесь и далее фото с сайта "Радио свобода"

Обвиняемый в госизмене кум Путина Виктор Медведчук, который после обмена пленных живет в России, создал "политическое движение" "Другая Украина", и привлекает к нему беглецов из Украины: политических комментаторов с уже закрытых пророссийских телеканалов, депутатов местных советов от ОПЗЖ и обвиняемых в госизмене и сепаратизме политтехнологов.

Источник: программа "Схемы" (Радио Свобода)

Детали: Журналисты заметили, что проект "Другая Украина" с конца января 2023 года начал вести деятельность прежде всего в российских соцсетях.

Там его спикеры, которым удалось избежать наказания и сбежать из Украины, повторяют или дополняют месседжи российской пропаганды.

Цитаты этих беглецов и госпредателей – о якобы "сумасшедших нацистах в Украине", "сатанизме и беззаконии, "осквернении Киево-Печерской лавры" и т.д. – потом подхватывают и цитируют подконтрольные Кремлю медиа.

В частности, к политическому движению Медведчука присоединились:

Владимир Скачко, обвиняемый по части второй статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Скачко с марта 2019 года разыскивает СБУ. По данным Офиса генпрокурора, "обвиняемый находится на территории РФ в г. Москва", при этом "сведений о способе выезда с территории Украины досудебным расследованием не установлено".  

 
Владимир Скачко

"Политический эксперт" Юрий Дудкин, который в 2021 году получил подозрение по статьям 111 (государственная измена) и 161 (нарушение равноправия граждан). Его дело рассматривают заочно. Потому что по данным Офиса генпрокурора, в июне 2022 года 62-летний Дудкин выехал из Украины. По данным "Схем", он выехал в направлении Польши через пункт пропуска "Рава Русская" 7 июня 2022 года. 

 
Юрий Дудкин 

Бывший украинский журналист Денис Жарких, чьи публичные высказывания поручал проверить экс-генпрокурор Юрий Луценко. По данным "Схем", Жарких пересек украинско-словацкую границу в сентябре 2022 года. Пограничная служба не ответила изданию на вопрос, на каких основаниях 55-летнему Жарких разрешили выехать во время военного положения. А Юрий Луценко и прокуратура не ответили, чем закончилась проверка деятельности Жарких в 2018 году. 

 
Денис Жарких 

Политтехнолог Андрей Мишин, который по меньшей мере десятилетие работает на Медведчука и который в январе 2023 года сбежал из Украины в Россию. О своем побеге через Польшу и Беларусь Мишин сам рассказал российским СМИ – сказал, что якобы испугался украинских спецслужб. В 2013 году Мишин был спикером женского политического клуба "Украинского выбора", посещал эфиры пророссийских телеканалов в качестве эксперта. Пограничная служба не предоставила ответа изданию на вопрос, на каких основаниях 57-летнему Мишину разрешили пересечь границу во время военного положения. 

 
Андрей Мишин

Также к "Другой Украине" присоединились политолог Александр Потемкин, который в 2021 году предлагал Владимиру Зеленскому отдать власть Виктору Медведчуку, журналист Олег Ясинский (живет в Чили, критикует декоммунизацию в Украине), Елена Броницкая (агитировала прививаться российской вакциной и нахваливала Медведчука), Павел Карназицкий (белорус, депортированный из Украины за антиукраинские материалы), Александр Дудчак (политтехнолог с российским паспортом), Кирилл Молчанов (35-летний политтехнолог), Руслан Коцаба (обвиняемый в Украине в государственной измене, находится в США, каким образом смог выехать – неизвестно).

Также спикерами "Другой Украины" стали двое депутатов городских советов: Богдан Гиганов (депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ, который признал, что сбежал из Украины), Максим Невенчанный (депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ, место пребывания неизвестно). 

 
Богдан Гиганов 

В общем "Схемы" идентифицировали 13 спикеров нового проекта Медведчука. В СБУ отказались отвечать на вопрос, фигурируют ли эти люди в уголовных производствах, которые расследует спецслужба, ссылаясь на запрет разглашения таких сведений.

Журналисты сообщают, что пытались получить комментарии от всех упомянутых в материале лиц, но никто из них не ответил.

Темы: МедведчукРосcиягосизмена
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