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Ядерний удар КНДР по США чи союзниках покладе край режиму Кіма – Байден

Ольга Глущенко Четвер, 27 квітня 2023, 02:20
Ядерний удар КНДР по США чи союзниках покладе край режиму Кіма – Байден
Джо Байден. Фото з Facebook

Президент Штатів Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників стане кінцем режиму Кім Чен Ина.

Джерело: Байден, цитує Bloomberg

Деталі: Байден зазначив, що така атака буде "неприйнятною і призведе до кінця будь-якого режиму, який зважиться на такі дії".

У середу США оголосили про нові зусилля для захисту Південної Кореї від ядерної загрози, в тому числі планують розмістити в країні ядерні підводні човни вперше за останні десятиліття.

Лідери також домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації, обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових навчань.

"Ми не збираємося розміщувати ядерну зброю на півострові, але ми будемо відвідувати порти, атомні підводні човни тощо. Ми не відступимо від цього", – сказав Байден.

У той же час Сеул зобов’язався не створювати власний атомний арсенал.

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Теми: БайденПівнічна Кореяядерна зброяСША
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