Ядерный удар КНДР по США или союзникам положит конец режиму Кима – Байден
Президент Штатов Джо Байден заявил, что ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников станет концом режима Ким Чен Ына.
Источник: Байден, цитирует Bloomberg
Детали: Байден отметил, что такая атака будет "неприемлемой и приведет к концу любого режима, который решится на такие действия".
В среду США объявили о новых усилиях для защиты Южной Кореи от ядерной угрозы, в том числе планируют разместить в стране ядерные подводные лодки впервые за последние десятилетия.
Лидеры также договорились создать ядерную консультативную группу для улучшения координации, обмена информацией о сотрудничестве в сфере стратегических вооружений и проведения большего количества совместных военных учений.
"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но мы будем посещать порты, атомные подводные лодки и тому подобное. Мы не отступим от этого", – сказал Байден.
В то же время Сеул обязался не создавать собственный атомный арсенал.