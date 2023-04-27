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Ядерный удар КНДР по США или союзникам положит конец режиму Кима – Байден

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 02:20
Ядерный удар КНДР по США или союзникам положит конец режиму Кима – Байден
Джо Байден. Фото из Facebook

Президент Штатов Джо Байден заявил, что ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников станет концом режима Ким Чен Ына.

Источник: Байден, цитирует Bloomberg

Детали: Байден отметил, что такая атака будет "неприемлемой и приведет к концу любого режима, который решится на такие действия".

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В среду США объявили о новых усилиях для защиты Южной Кореи от ядерной угрозы, в том числе планируют разместить в стране ядерные подводные лодки впервые за последние десятилетия.

Лидеры также договорились создать ядерную консультативную группу для улучшения координации, обмена информацией о сотрудничестве в сфере стратегических вооружений и проведения большего количества совместных военных учений.

"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но мы будем посещать порты, атомные подводные лодки и тому подобное. Мы не отступим от этого", – сказал Байден.

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В то же время Сеул обязался не создавать собственный атомный арсенал.

Темы: БайденСеверная Кореяядерное оружиеСША
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