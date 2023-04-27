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США і Південна Корея підписали понад 20 меморандумів про співпрацю

Ольга Глущенко Четвер, 27 квітня 2023, 05:42
США і Південна Корея підписали понад 20 меморандумів про співпрацю
Під час підписання меморандумів

Південна Корея і Сполучені Штати підписали 23 меморандуми для посилення двостороннього співробітництва в передових галузях промисловості та енергетики.

Джерело: Yonhap із посиланням на Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї

Деталі: Меморандуми про взаєморозуміння були підписані під час заходу ділового партнерства у Вашингтоні у вівторок  за участю 45 високопоставлених чиновників двох країн у рамках державного візиту президента Юн Сок Йоля у США.

10 з підписаних угод стосуються сфери високих технологій, решта 13 торкаються двосторонніх зв'язків в енергетичній галузі.

"Альянс Південної Кореї та США вийшов за рамки традиційного військового та безпекового альянсу і перетворився на технологічний альянс", – сказав міністр промисловості Південної Кореї Лі Чанг Янг.

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Теми: СШАПівденна Корея
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