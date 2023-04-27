США и Южная Корея подписали более 20 меморандумов о сотрудничестве

Во время подписания меморандумов

Южная Корея и Соединенные Штаты подписали 23 меморандума для усиления двустороннего сотрудничества в передовых отраслях промышленности и энергетики.

Источник: Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи

Детали: Меморандумы о взаимопонимании были подписаны во время мероприятия делового партнерства в Вашингтоне во вторник с участием 45 высокопоставленных чиновников двух стран в рамках государственного визита президента Юн Сок Йоля в США.

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10 из подписанных соглашений касаются сферы высоких технологий, остальные 13 касаются двусторонних связей в энергетической отрасли.

"Альянс Южной Кореи и США вышел за рамки традиционного военного альянса и альянса по безопасности и превратился в технологический альянс", – сказал министр промышленности Южной Кореи Ли Чанг Янг.