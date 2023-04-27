У Києві піднімається вода третій день поспіль – КМВА

Рівень води у Дніпрі в межах Києва піднімається третій день поспіль, однак загрози підтоплення житлових масивів чи промисловості міста немає.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко

Пряма мова: "Станом на 9:30 27.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см. Що аж на 9 см більше вчорашнього показника. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий).

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Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період в межах Києва він піднялася на 26 см".

Деталі: Попко додав, що аварійних підтоплень в Києві не зафіксовано. Утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Залишаються підтопленими заплавні території: острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Він наголосив, що наразі рівень водопілля не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.