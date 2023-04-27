В Киеве поднимается вода третий день подряд – КГВА

Уровень воды в Днепре в пределах Киева поднимается третий день подряд, однако угрозы подтопления жилых массивов или промышленности города нет.

Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко

Прямая речь: "По состоянию на 9:30 27.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309 см. Что аж на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый).

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Третий день подряд уровень половодья растет – за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см".

Детали: Попко добавил, что аварийных подтоплений в Киеве не зафиксировано. Удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Он отметил, что сейчас уровень половодья не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.