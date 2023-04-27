Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве поднимается вода третий день подряд – КГВА

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 10:28
В Киеве поднимается вода третий день подряд – КГВА
Фото: КГВА

Уровень воды в Днепре в пределах Киева поднимается третий день подряд, однако угрозы подтопления жилых массивов или промышленности города нет.

Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко

Прямая речь: "По состоянию на 9:30 27.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309 см. Что аж на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый). 

Третий день подряд уровень половодья растет – за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см". 

Детали: Попко добавил, что аварийных подтоплений в Киеве не зафиксировано. Удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Он отметил, что сейчас уровень половодья не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

Темы: КиевводапогодаДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Киев
Киевлянин обманывал военных на продаже амуниции под видом менеджера Интернет-магазина
Раде предлагают обустроить мемориальное военное кладбище на левом берегу Киева
Астрономы рассказали о полете и траектории метеора, который вспыхнул над Киевом
Последние новости
22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч военных за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: