Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве поднимается вода третий день подряд – КГВА

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 10:28
В Киеве поднимается вода третий день подряд – КГВА
Фото: КГВА

Уровень воды в Днепре в пределах Киева поднимается третий день подряд, однако угрозы подтопления жилых массивов или промышленности города нет.

Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко

Прямая речь: "По состоянию на 9:30 27.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309 см. Что аж на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый). 

Реклама:

Третий день подряд уровень половодья растет – за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см". 

Детали: Попко добавил, что аварийных подтоплений в Киеве не зафиксировано. Удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Он отметил, что сейчас уровень половодья не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КиевводапогодаДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Киев
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: