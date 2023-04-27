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Україна готується до відкриття цивільних авіарейсів, можливо, частково – французький міністр

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 12:04
Україна готується до відкриття цивільних авіарейсів, можливо, частково – французький міністр
Фото: getty Images

Міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів, що Україна "наполегливо працює" над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

Французький міністр заявив про це, говорячи про співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів цивільної авіації та авіадиспетчерів. 

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За словами Бона, українці вже проходять практику на симуляторах у Франції, а під час переговорів у Києві дві країни погодилися розширити цю співпрацю.

"Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу.

Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково", – зауважив член французького уряду. 

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Бон підкреслив, що не йому вирішувати, коли це станеться. Однак, за його словами, українські посадовці зараз готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації.

"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека", – сказав міністр.

Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) спрогнозувала обмеження польотів над Україною до 2029 року.

Читайте повне інтерв’ю з Клеманом Боном: Міністр з уряду Макрона: "Для нас вже ясно – Україна вступить до ЄС".

Теми: ФранціяУкраїнаавіа
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