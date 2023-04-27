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Украина готовится к открытию гражданских авиарейсов, возможно, частично – французский министр

"Европейская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 12:04
Украина готовится к открытию гражданских авиарейсов, возможно, частично – французский министр
Фото: getty Images

Министр транспорта Франции Клеман Бон рассказал, что Украина "упорно работает" над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Французский министр заявил об этом, говоря о сотрудничестве с Украиной в сфере обучения украинских пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров.

По словам Бона, украинцы уже проходят практику на симуляторах во Франции, а во время переговоров в Киеве две страны согласились расширить это сотрудничество.

"Это на самом деле очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной восстановят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно скорее. А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности они не будут иметь права сразу возобновлять работу.

Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто, полностью или частично", – отметил член французского правительства.

Бон подчеркнул, что не ему решать, когда это произойдет. Однако, по его словам, украинские чиновники сейчас готовятся к открытию авиапространства для полетов гражданской авиации.

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"Как я понял, в Украине уже есть определенные соображения относительно этого открытия, и в Киеве настойчиво над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – сказал министр.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России.

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) спрогнозировала ограничение полетов над Украиной до 2029 года.

Читайте полное интервью с Клеманом Боном: Министр из правительства Макрона: "Для нас уже ясно – Украина вступит в ЕС".

Темы: ФранцияУкраинаавиа
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