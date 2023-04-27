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Знайдену під Бидгощем ракету могли пустити у Польщі під час навчань ППО – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 14:20

Знайдену під Бидгощем ракету, схоже, випустили на території Польщі під час відпрацювання роботи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє RMF FM за інформацією від джерел, пише "Європейська правда".

Кореспондент RMF неофіційно дізнався, що знайдені у лісі під Бидгощем уламки ракети є наслідком відпрацювань оборонних систем, які купують для польської армії.

Місце знахідки, Beniamin Piłat /RMF FM
Місце знахідки, Beniamin Piłat /RMF FM

Скоріш за все, ракета впала у районі під час навчань, що проходять у рамках вдосконалення польської системи протиповітряної оборони. Останнім часом Польща активізувала розбудову оборони від потенційних ракетних та авіаударів. 

Анонімним співрозмовникам поки невідомо, що саме знайшли – ракету, яка за сценарієм навчань мала стати ціллю для сил протиповітряної оборони, чи, навпаки, ту, що випустили по атакуючій ракеті. 

Журналісти також звернули увагу, що перша батарея ЗРК Patriot, яка прибула до Польщі, проходила налаштування на полігоні у Торуні – зовсім поруч із Бидгощем.  

Нагадаємо, офіційно підтвердили лише факт знахідки "військово-повітряного об’єкта", додаткових коментарів від польських посадовців не надходило. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, торік у листопаді у прикордонному польському селі Пшеводув унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

У зв’язку з інцидентом Німеччина ухвалила рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою.

Теми: Польщазброя
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