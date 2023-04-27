Найденную под Быдгощем ракету могли выпустить в Польше во время учений ПВО – СМИ

Найденную под Быдгощем ракету, похоже, выпустили на территории Польши во время отработки работы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает RMF FM по информации от источников, пишет "Европейская правда".

Корреспондент RMF неофициально узнал, что найденные в лесу под Быдгощем обломки ракеты являются следствием отработок оборонных систем, которые покупают для польской армии.

Место находки, Beniamin Piłat /RMF FM

Скорее всего, ракета упала в районе во время учений, проходящих в рамках совершенствования польской системы противовоздушной обороны. В последнее время Польша активизировала развитие обороны от потенциальных ракетных и авиаударов.

Анонимным собеседникам пока неизвестно, что именно нашли – ракету, которая по сценарию учений должна была стать целью для сил противовоздушной обороны, или, наоборот, ту, что выпустили по атакующей ракете.

Журналисты также обратили внимание, что первая батарея ЗРК Patriot, которая прибыла в Польшу, проходила настройки на полигоне в Торуне – совсем рядом с Быдгощем.

Напомним, официально подтвердили только факт находки "военно-воздушного объекта", дополнительных комментариев от польских чиновников не поступало.

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Как известно, в ноябре прошлого года в приграничном польском селе Пшеводув в результате ракетного обстрела Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

В связи с инцидентом Германия приняла решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, которые управляют системой.