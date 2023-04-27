Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині прогнозують заморозки аж до 2 травня: оголосили попередження

Альона Мазуренко Четвер, 27 квітня 2023, 14:23
На Київщині прогнозують заморозки аж до 2 травня: оголосили попередження

У Київській області оголосили штормове попередження через заморозки в повітрі і на поерхні грунту. На заході країни також прогнозують вночі мінусову температуру.

Джерело: Укргідрометцентр 

Дослівно: "По області та Києву вночі 29-30 квітня заморозки у повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності), 1-2 травня заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (І рівень небезпечності)".

Деталі: Крім того, 28 квітня в Україні прогнозують мінливу хмарність, на Лівобережжі короткочасні дощі, вдень місцями грози.

Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7°, на сході та південному сході країни 7-12° тепла, у західних областях заморозки у повітрі, на Житомирщині та Вінниччині - на поверхні грунту 0-3°, температура вдень в Україні 10-15° тепла, у східних областях 16-21°.

ВІДЕО ДНЯ

На високогір'ї Карпат без істотних опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Водночас в горах оголосили попередження через сніголавинну небезпеку.

Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
погода
У Києві піднімається вода третій день поспіль – КМВА
У Києві другий день поспіль росте рівень води
Синоптики розповіли, якої погоди чекати у травні
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
Усі новини...
Реклама: