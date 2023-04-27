На Київщині прогнозують заморозки аж до 2 травня: оголосили попередження

У Київській області оголосили штормове попередження через заморозки в повітрі і на поерхні грунту. На заході країни також прогнозують вночі мінусову температуру.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "По області та Києву вночі 29-30 квітня заморозки у повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності), 1-2 травня заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (І рівень небезпечності)".

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Деталі: Крім того, 28 квітня в Україні прогнозують мінливу хмарність, на Лівобережжі короткочасні дощі, вдень місцями грози.

Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7°, на сході та південному сході країни 7-12° тепла, у західних областях заморозки у повітрі, на Житомирщині та Вінниччині - на поверхні грунту 0-3°, температура вдень в Україні 10-15° тепла, у східних областях 16-21°.

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На високогір'ї Карпат без істотних опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Водночас в горах оголосили попередження через сніголавинну небезпеку.