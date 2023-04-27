На Киевщине прогнозируют заморозки вплоть до 2 мая: объявили предупреждение

В Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в воздухе и на поверхности почвы. На западе страны также прогнозируют ночью минусовую температуру.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "По области и Киеву ночью 29-30 апреля заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности), 1-2 мая заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности)".

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Детали: Кроме того, 28 апреля в Украине прогнозируют переменную облачность, на Левобережье кратковременные дожди, днем местами грозы.

Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°, на востоке и юго-востоке страны 7-12° тепла, в западных областях заморозки в воздухе, в Житомирской и Винницкой областях - на поверхности почвы 0-3°, температура днем в Украине 10-15° тепла, в восточных областях 16-21°.

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На высокогорье Карпат без существенных осадков, температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

В то же время в горах объявили предупреждение из-за снеголавинной опасности.