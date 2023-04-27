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ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності нардепку "Слуги народу"

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 14:40
ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності нардепку Слуги народу
МАРГАРИТА ШОЛ. ФОТО З FACEBOOK

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності народну депутатку від "Слуги народу" Маргариту Шол, яку НАБУ оголошувало в розшук.

Джерело: пресслужба ВАКС, співрозмовник УП в суді

Деталі: 27 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання адвоката про звільнення народного депутата IX скликання від кримінальної відповідальності та закриття провадження у звʼязку із закінченням строків давності.

За даними УП, йдеться про Шол.

Кримінальне провадження надійшло до ВАКС 17.01.23, а декларація, згідно з матеріалами сторони обвинувачення, була подана 29.03.2021.

Зауважимо, що строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки, пояснюють у суді.

Вказано, що обвинувачена декілька разів не з’являлася на судові засідання і зазначала про поважні причини такого неприбутття.

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Разом із тим, колегія суддів неодноразово виносила ухвали про накладення на неї грошового стягнення за неявку або не повідомлення заздалегідь про причини неприбуття. Одна з ухвал була звернута до виконання – стягнення сплачене.

Шол обвинувачували у недостовірному декларуванні. Вона, мовляв, не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві.

У ВАКС зазначають, що нинішня ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд упродовж семи днів з дня її оголошення.

Теми: деклараціїНАБУСлуга народуАнтикорупційний суд
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