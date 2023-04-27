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ВАКС освободил от уголовной ответственности нардепа "Слуги народа"

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 14:40
ВАКС освободил от уголовной ответственности нардепа Слуги народа
МАРГАРИТА ШОЛ. ФОТО C FACEBOOK

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности народного депутата от "Слуги народа" Маргариту Шол, которую НАБУ объявляло в розыск.

Источник: пресс-служба ВАКС, собеседник УП в суде

Детали: 27 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство адвоката об освобождении народного депутата IX созыва от уголовной ответственности и закрытии производства в связи с истечением сроков давности.

По данным УП, речь идет о Шол.

Уголовное производство поступило в ВАКС 17.01.23, а декларация, согласно материалам стороны обвинения, была подана 29.03.2021.

Заметим, что срок давности совершения уголовного преступления, за которое предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы, составляет два года, объясняют в суде.

Указано, что обвиняемая несколько раз не появлялась на судебные заседания и отмечала об уважительных причинах такого неприбытия.

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Вместе с тем, коллегия судей неоднократно выносила постановления о наложении на нее денежного взыскания за неявку или не уведомление заранее о причинах неприбытия. Одно из определений было обращено к исполнению - взыскание уплачено.

Шол обвиняли в недостоверном декларировании. Она, мол, не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве.

В ВАКС отмечают, что нынешнее решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд в течение семи дней со дня его объявления.

Темы: декларацииНАБУСлуга народаАнтикоррупционный суд
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