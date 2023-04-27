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Окупанти хочуть "тихо" завербувати на війну ще 400 тисяч росіян – The Washington Post

Альона Мазуренко Четвер, 27 квітня 2023, 15:36
Окупанти хочуть тихо завербувати на війну ще 400 тисяч росіян – The Washington Post
РОСІЙСЬКІ МОБІЛІЗОВАНІ, ФОТО GETTY IMAGES

Російські чиновники хочуть "тихо" завербувати у 2023 році на війну з Україною більше 400 тисяч росіян. Здебільшого за рахунок контрактників із малозабезпечених сімей.

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "Окремо від мети завербувати 400 000 чоловіків для участі у війні цього року, в оновленій інформації ЦРУ йдеться про те, що чиновники Міноборони Росії "повідомили про підтримуваний Путіним план" завербувати понад 415 000 контрактників у 2023 році.

Ця цифра, ймовірно, є частиною публічно оголошеного міністром оборони Сергієм Шойгу плану розширення Збройних сил до 1,5 мільйона з 1,15 мільйона до 2026 року. Згідно з планом, солдати-контрактники повинні складати майже половину від загальної кількості особового складу".

Деталі: Про це йдеться в секретних документах американської розвідки, які отримали журналісти The Washington Post.

Повідомляється, що у середині лютого президент РФ Володимир Путін "нібито підтримав" пропозицію своїх військових "тихо набрати" 400 тисяч додаткових військових протягом 2023 року для війни в Україні.

У документі, віднесеному до категорії щоденних розвідувальних зведень ЦРУ, зазначено, що інформація ґрунтується на "звіті розвідки сигналів", тобто вона була отримана шляхом перехоплення або підслуховування розмов російських військових чиновників.

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Потреба у додатковій мобілізації може ще більше відштовхнути громадськість від Путіна, тому в Кремлі вирішили залучити регіональних губернаторів до призовних кампаній і продовження залучення чоловіків з російських в'язниць.

Крім того, відзначається, що внутрішні російські спецслужби навіть між собою не повідомляють достовірної інформації про втрати російської сторони.

Так, в одному з документів йдеться про те, що ФСБ наприкінці лютого поставила під сумнів внутрішні військові оцінки, стверджуючи, що вони не враховують загибель солдатів, які воювали з нерегулярними формуваннями.

В документі йдеться про те, що за даними ФСБ, "фактична кількість поранених і вбитих в ході бойових дій росіян наближається до 110 000".

Найближчою метою Росії, схоже, є набір 415 тисяч контрактників, з яких "300 000 служитимуть резервом, а 115 000 сформують нові підрозділи або поповнять недоукомплектовані частини, виходячи з поточних оцінок, що російські війська в Україні мають дефіцит у 50 000 бойових і 40 000 резервних військовослужбовців".

У документі зазначається, що проти плану виступили деякі російські економічні чиновники, стурбовані потенційним впливом на цивільну робочу силу.

За оцінками західних розвідок, Росія почала своє вторгнення в лютому 2022 року силами близько 150 000 осіб.

Під час "часткової мобілізації" минулої осені було призвано понад 300 000, а ще 50 000, як вважають, воюють в Україні у складі групи найманців "Вагнера". Також невідома кількість чоловіків, примусово мобілізованих на території окупованих Донецької та Луганської областей.

Згідно з витоком документів, за оцінками США, Росія втратила від 189 500 до 223 000 осіб, з яких до 43 тисяч загинули.

Теми: РосіявійнаЗбройні силиокупація
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